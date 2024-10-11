У ЗСУ розкрили наміри російських окупантів щодо Часового Яру

Російські загарбники намагаються досягти успіхів під Часовим Яром до початку сезону активних дощів.
Головні тези:
- Російські окупанти намагаються досягти успіхів під Часовим Яром перед початком сезону активних дощів.
- За словами командирів ЗСУ, РФ не припиняє спроб прорвати українську оборону на Краматорському напрямку.
- У районі Часового Яру наразі спостерігається діяльність маленьких піхотних груп, російські окупанти залучають менше техніки у порівнянні з іншими районами бойових дій.
Росія не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ під Часовим Яром
Росія не припиняє спроб прорвати українську лінію оборони на Краматорському напрямку. Про це повідомив в ефірі телемарафону Микола Зінько — командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.
Він також додав, що наразі контрбатарейна боротьба у Сил оборони України показує значно кращі результати, ніж це було рік чи два тому. Водночас, за словами військового, РФ намагається просунутися на фронті до початку сезону активних дощів.
Що відбувається в районі Часового Яру
За словами командира 3-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР з позивним "Ацтек", на початку серпня не спостерігається посилення атак російських окупантів в районі Часового Яру на Донеччині.
Більше піхотні дії в них. Застосування техніки теж не спостерігається. Загалом діють малими піхотними групами по 3-4 людини, інтенсивних штурмових дій не спостерігаємо. Постійні обстріли, намагаються бити по наших логістичних шляхах FPV-дронами, дуже часто почали застосовувати нічні FPV-дрони. Сильно допомагає РЕБ при пересуванні особового складу, на техніці — з цим боремося таким чином, — пояснює "Ацтек".
Військовий зазначив, що російські окупанти залучають значно менше військової техніки під час атак в районі Часового Яру.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-