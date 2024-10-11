У ЗСУ розкрили наміри російських окупантів щодо Часового Яру

Росія не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ під Часовим Яром

Росія не припиняє спроб прорвати українську лінію оборони на Краматорському напрямку. Про це повідомив в ефірі телемарафону Микола Зінько — командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Ворог пробує атакувати, сподівається, ще поки суха погода, є можливість пересуватися. Навіть сьогодні зранку ми вже відбили атаку малих піхотних груп. Ворог пробує прорвати оборону. Техніки немає. Вона стоїть на полії бою, але знищена. Ворог змінив свій підхід до штурмів. Це малі піхотні групи, які йдуть після артилерійських обстрілів, мінометних. Іноді навіть намагаються непомітно пробратися до нашого переднього краю, аби там вступати в бій. Нам вдається побачити їх ще до того моменту і знищити їх ще на підходах. Микола Зінько Командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ

Він також додав, що наразі контрбатарейна боротьба у Сил оборони України показує значно кращі результати, ніж це було рік чи два тому. Водночас, за словами військового, РФ намагається просунутися на фронті до початку сезону активних дощів.

Штурми не призупиняються. Вони часткові менші, частково сильніші. Ворог пробує використати ще надалі та довгий світловий день, коли краще проводити штурми. І суху погоду, яка дозволяє швидше пересуватися. Бо коли все буде в грязюці — ці штурми буде проводити значно важче. Тому вони використовують останні теплі дні, аби прорвати десь нашу оборону. Поширити

Що відбувається в районі Часового Яру

За словами командира 3-го штурмового батальйону 5-ї ОШБР з позивним "Ацтек", на початку серпня не спостерігається посилення атак російських окупантів в районі Часового Яру на Донеччині.

Більше піхотні дії в них. Застосування техніки теж не спостерігається. Загалом діють малими піхотними групами по 3-4 людини, інтенсивних штурмових дій не спостерігаємо. Постійні обстріли, намагаються бити по наших логістичних шляхах FPV-дронами, дуже часто почали застосовувати нічні FPV-дрони. Сильно допомагає РЕБ при пересуванні особового складу, на техніці — з цим боремося таким чином, — пояснює "Ацтек".

Військовий зазначив, що російські окупанти залучають значно менше військової техніки під час атак в районі Часового Яру.