У ВСУ раскрыли намерения российских оккупантов в отношении Часового Яра

Россия не оставляет намерений прорвать оборону ВСУ под Часовым Яром

Россия не прекращает попытки прорвать украинскую линию обороны на Краматорском направлении. Об этом сообщил в эфире телемарафона Николай Зинько — командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Враг пытается атаковать, надеется, пока сухая погода, есть возможность передвигаться. Даже сегодня утром мы уже отразили атаку малых пехотных групп. Враг пытается прорвать оборону. Техники нет. Она стоит на поле боя, но уничтожена. Враг изменил свой подход к штурмам. Это малые пехотные группы, следующие после артиллерийских обстрелов, минометных. Иногда даже пытаются незаметно пробраться в наш передний край, чтобы там вступать в бой. Нам удается увидеть их еще до того момента и уничтожить их на подходах. Николай Зинько Командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

Он также добавил, что контрбатарейная борьба в Силах обороны Украины показывает значительно лучшие результаты, чем это было год или два назад. В то же время, по словам военного, РФ пытается продвинуться на фронте к началу сезона активных дождей.

Штурмы не приостанавливаются. Они частичны меньше, частично сильнее. Враг пытается использовать еще дальше и длинный световой день, когда лучше проводить штурмы. И сухую погоду, позволяющую быстрее передвигаться. Потому что когда все будет в грязи — эти штурмы будет проводить гораздо труднее. Поэтому они используют последние теплые дни, чтобы прорвать где-то нашу оборону. Поделиться

Что происходит в районе Часового Яра

По словам командира 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек", в начале августа не наблюдается усиление атак российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области.

Более пехотные действия у них. Применение техники тоже не наблюдается. В общем действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека, интенсивных штурмовых действий не наблюдаем. Постоянные обстрелы, пытающиеся бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто стали применять ночные FPV-дроны. Сильно помогает РЭБ при передвижении личного состава, на технике — с этим боремся таким образом, — объясняет "Ацтек".

Военный отметил, что российские оккупанты привлекают значительно меньше военной техники во время атак в районе Часового Яра.