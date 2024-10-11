У ВСУ раскрыли намерения российских оккупантов в отношении Часового Яра

Российские захватчики пытаются добиться успехов под Часовым Яром к началу сезона активных дождей.
Главные тезисы
- Российские захватчики активизировались под Часовым Яром перед началом активных дождей.
- РФ изменяет подход к штурмам, используя малые группы и артиллерийские обстрелы.
- Украинская оборона продемонстрировала успехи в контрбатарейной борьбе, но РФ продолжает пытаться продвинуться на фронте.
Россия не оставляет намерений прорвать оборону ВСУ под Часовым Яром
Россия не прекращает попытки прорвать украинскую линию обороны на Краматорском направлении. Об этом сообщил в эфире телемарафона Николай Зинько — командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.
Он также добавил, что контрбатарейная борьба в Силах обороны Украины показывает значительно лучшие результаты, чем это было год или два назад. В то же время, по словам военного, РФ пытается продвинуться на фронте к началу сезона активных дождей.
Что происходит в районе Часового Яра
По словам командира 3-го штурмового батальона 5-й ОШБР с позывным "Ацтек", в начале августа не наблюдается усиление атак российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области.
Более пехотные действия у них. Применение техники тоже не наблюдается. В общем действуют малыми пехотными группами по 3-4 человека, интенсивных штурмовых действий не наблюдаем. Постоянные обстрелы, пытающиеся бить по нашим логистическим путям FPV-дронами, очень часто стали применять ночные FPV-дроны. Сильно помогает РЭБ при передвижении личного состава, на технике — с этим боремся таким образом, — объясняет "Ацтек".
Военный отметил, что российские оккупанты привлекают значительно меньше военной техники во время атак в районе Часового Яра.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-