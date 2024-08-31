Армия РФ обстреляла Часов Яр и убила 5 мирных жителей

Жертвами нового российского обстрела в Донецкой области снова стали гражданские. Солдаты РФ убили сразу 5 мужчин в городе Часов Яр.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Часов Яр

О новом военном преступлении армии РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 5 человек погибли в результате обстрела Часового Яра. Россияне обстреляли город сегодня утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, Вадим Филашкин уточнил, что жертвами российских обстрелов стали мужчины возростом от 24 до 38 лет.

Часов Яр — город, в котором нормальная жизнь невозможна уже более 2 лет. Не превращайте себя в российскую мишень! Эвакуируйтесь! — призвал глава Донецкой ОВА. Поделиться

Что известно о ситуации в Донецкой области

Утром 31 августа Вадим Филашкин сообщил, что в Пркровском районе один человек погиб и 6 ранены, повреждены 12 многоэтажек, админздание и магазин. Это произошло в Курахово.

В Горняке также известно о по меньшей мере одной жертве, повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

В Мирнограде повреждены 2 дома и газопровод. В Доброполье повреждены 2 админздания, 7 домов и промзона. В Криворожской общине повреждена промзона. В Покровске поврежден объект инфраструктуры. Под постоянным огнем — Марьинская и Гродовская общины. Поделиться

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

В Краматорском районе без жертв, однако российские оккупанты повредили немало частных домов.

По словам Филашкина, пока в Бахмутском районе аналогичная ситуация: есть разрушения, однако нет пострадавших.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

Всего за сутки армия РФ 19 раз обстреляла населенные пункты Донбасса.