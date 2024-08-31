Армия РФ обстреляла Часов Яр и убила 5 мирных жителей

Жертвами нового российского обстрела в Донецкой области снова стали гражданские. Солдаты РФ убили сразу 5 мужчин в городе Часов Яр.
Главные тезисы
- В городе погибли 5 мужчин возростом от 24 до 38 лет.
- Обстрелы армии РФ привели к разрушению частных домов и многоэтажек в районе.
- Всего за сутки армия РФ обстреляла населенные пункты Донецкой области 19 раз.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Часов Яр
О новом военном преступлении армии РФ сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Кроме того, Вадим Филашкин уточнил, что жертвами российских обстрелов стали мужчины возростом от 24 до 38 лет.
Что известно о ситуации в Донецкой области
Утром 31 августа Вадим Филашкин сообщил, что в Пркровском районе один человек погиб и 6 ранены, повреждены 12 многоэтажек, админздание и магазин. Это произошло в Курахово.
В Горняке также известно о по меньшей мере одной жертве, повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки.
В Краматорском районе без жертв, однако российские оккупанты повредили немало частных домов.
По словам Филашкина, пока в Бахмутском районе аналогичная ситуация: есть разрушения, однако нет пострадавших.
Всего за сутки армия РФ 19 раз обстреляла населенные пункты Донбасса.
С линии фронта эвакуировано 3468 человек, в том числе 365 детей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-