Армія РФ обстріляла Часів Яр та вбила 5 мирних мешканців
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Часів Яр та вбила 5 мирних мешканців

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Часів Яр
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Жертвами нового російського обстрілу на Донеччині знову стали цивільні. Солдати РФ вбили одразу 5 чоловіків у місті Часів Яр.

Головні тези:

  • У місті загинули 5 чоловіків віком від 24 до 38 років.
  • Обстріли армії РФ призвели до нищівної руйнації приватних будинків та багатоповерхівок у районі.
  • Загалом за добу армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини 19 разів.

Російські окупанти вкотре обстріляли Часів Яр

Про новий воєнний злочин армії РФ повідомив голова Донецьої ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок обстрілу Часового Яру. Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці, снаряди влучили у приватний будинок і багатоповерхівку, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, Вадим Філашкін уточнив, що жертвами російського обстрілу стали чоловіки віком від 24 до 38 років.

Часів Яр — місто, в якому нормальне життя неможливе вже понад 2 роки. Не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтесь! — закликав голова Донецьої ОВА.

Що відомо про ситуацію у Донецькій області

Вранці 31 серпня Вадим Філашкін повідомив, що у Пркровському районі одна людина загинула і 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, адмінбудівлю і крамницю. Це сталося у Кураховому.

У Гірнику також відомо про щонайменше одну жертву, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки; ще 1 будинок пошкоджено у Гострому.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

У Мирнограді пошкоджено 2 будинки і газогін. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 7 будинків і промзону. У Криворізькій громаді пошкоджено промзону. У Покровську пошкоджено об'єкт інфраструктури. Під постійним вогнем — Мар'їнська і Гродівська громади.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

У Краматорському районі без жертв, однак російські окупанти пошкодили чимало приватних будинків.

За словами Філашкіна, наразі у Бахмутському районі аналогічна ситуація: є руйнування, однак немає постраждалих.

Фото: facebook.com/vadym.filashkin

Загалом протягом доби армія РФ 19 разів обстріляла населені пункти Донеччини.

З лінії фронту евакуйовано 3468 людей, у тому числі 365 дітей.

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