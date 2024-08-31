Армія РФ обстріляла Часів Яр та вбила 5 мирних мешканців

Жертвами нового російського обстрілу на Донеччині знову стали цивільні. Солдати РФ вбили одразу 5 чоловіків у місті Часів Яр.
Головні тези:
- У місті загинули 5 чоловіків віком від 24 до 38 років.
- Обстріли армії РФ призвели до нищівної руйнації приватних будинків та багатоповерхівок у районі.
- Загалом за добу армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини 19 разів.
Російські окупанти вкотре обстріляли Часів Яр
Про новий воєнний злочин армії РФ повідомив голова Донецьої ОВА Вадим Філашкін.
Окрім того, Вадим Філашкін уточнив, що жертвами російського обстрілу стали чоловіки віком від 24 до 38 років.
Що відомо про ситуацію у Донецькій області
Вранці 31 серпня Вадим Філашкін повідомив, що у Пркровському районі одна людина загинула і 6 поранено, пошкоджено 12 багатоповерхівок, адмінбудівлю і крамницю. Це сталося у Кураховому.
У Гірнику також відомо про щонайменше одну жертву, пошкоджено 5 приватних будинків і 2 багатоповерхівки; ще 1 будинок пошкоджено у Гострому.
У Краматорському районі без жертв, однак російські окупанти пошкодили чимало приватних будинків.
За словами Філашкіна, наразі у Бахмутському районі аналогічна ситуація: є руйнування, однак немає постраждалих.
Загалом протягом доби армія РФ 19 разів обстріляла населені пункти Донеччини.
З лінії фронту евакуйовано 3468 людей, у тому числі 365 дітей.
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