ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ и две системы ПВО за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ и две системы ПВО за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ и две системы ПВО за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 668 930 военных.

Главные тезисы

  • Украинские ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ за сутки и значительное количество техники
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 668 930 военных
  • На фронте зафиксировано 186 боевых столкновений, украинские силы обороны отражают атаки в различных районах
  • Остановлены штурмовые и наступательные действия врага в направлениях, таких как Купянское, Лиманское, Торецкое, Покровское и Кураховское
  • Продолжается активная оборонительная деятельность украинских вооруженных сил в защите своей территории

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8971 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 876 (+49) ед;

  • артиллерийских систем — 19 410 (+29) ед;

  • РСЗО — 1231 (+1) ед;

  • средства ПВО — 978 (+2) ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 992 (+45) ед;

  • крылатых ракет — 2619 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 584 (+71) ед;

  • специальной техники — 3435 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

  • На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецкая и Щербиновки.

  • На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахового, Звездного, Дальнего и Антоновки.

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