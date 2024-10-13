ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ и две системы ПВО за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 668 930 военных.
Главные тезисы
- Украинские ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ за сутки и значительное количество техники
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 668 930 военных
- На фронте зафиксировано 186 боевых столкновений, украинские силы обороны отражают атаки в различных районах
- Остановлены штурмовые и наступательные действия врага в направлениях, таких как Купянское, Лиманское, Торецкое, Покровское и Кураховское
- Продолжается активная оборонительная деятельность украинских вооруженных сил в защите своей территории
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8971 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 17 876 (+49) ед;
артиллерийских систем — 19 410 (+29) ед;
РСЗО — 1231 (+1) ед;
средства ПВО — 978 (+2) ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 992 (+45) ед;
крылатых ракет — 2619 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 584 (+71) ед;
специальной техники — 3435 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецкая и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.
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