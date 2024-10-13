ВСУ уничтожили 1300 солдат РФ и две системы ПВО за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецкая и Щербиновки.