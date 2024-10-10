Между ВСУ и армией РФ произошло более 90 боевых столкновений с начала суток

10 октября жарче всего на фронте на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях. Всего с начала суток произошло более 90 боестолкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 90 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- На фронте 10 октября самыми активными плацдармами были Лиманское, Кураховское и Покровское направления.
- Украинские войска ликвидировали 1080 российских захватчиков за одни сутки и уничтожили значительное количество вражеской техники.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 10 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Голышевское и Реки, в общей сложности сбросив пять авиационных бомб.
По имеющейся информации, 10 октября россияне совершили шесть авиационных ударов по Курской области 7 авиабомбами.
Сегодня на Харьковском направлении российские кафиры дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Украинские воины стойко держат оборону, в двух локациях ведутся бои. Оккупант нанес авиаудары КАБы по Купянско-Узловому и Подолам.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Девять боестолкновений завершилось, еще 12 — продолжается. Авиаудары управляемыми авиационными бомбами подверглись Ямполь и Лиман, неуправляемые авиационные ракеты враг применил по Серебрянскому лесничеству.
На Северском направлении вблизи Верхнекаменского защитники украинской земли отразили четыре атаки оккупационной армии.
На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий позиций нашего войска вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.
На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили две атаки, а два боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировке подвергаются районы Торецка и Екатериновки.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново. Силы обороны сдерживают напор, и в настоящее время отразили 14 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбиты девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.
На Времиевском направлении противник атакует в направлении Богоявления. Три вражеских штурма уже отражены украинскими воинами, четыре боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении оккупанты предприняли две неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Работиного. Также сегодня вражеская авиация нанесла удар по Запорожью тремя авиационными бомбами.
На Приднепровском направлении противник трижды пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций, одно боестолкновение продолжается.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 9 октября ликвидировали 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 945 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 17 765 (+14) ед,
артиллерийских систем — 19 263 (+41) ед,
РСЗО — 1 225 (+2) ед,
средств ПВО — 976 (+3) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 767 (+49) ед,
крылатых ракет — 2619 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 314 (+74) ед,
специальной техники — 3 386 (+1) ед.
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