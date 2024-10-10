Между ВСУ и армией РФ произошло более 90 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов Голышевское и Реки, в общей сложности сбросив пять авиационных бомб.

По имеющейся информации, 10 октября россияне совершили шесть авиационных ударов по Курской области 7 авиабомбами.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий позиций нашего войска вблизи Орехово-Василовки, Временного Яра и Ступочек. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Грековки, Площадки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Девять боестолкновений завершилось, еще 12 — продолжается. Авиаудары управляемыми авиационными бомбами подверглись Ямполь и Лиман, неуправляемые авиационные ракеты враг применил по Серебрянскому лесничеству.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Украинские воины стойко держат оборону, в двух локациях ведутся бои. Оккупант нанес авиаудары КАБы по Купянско-Узловому и Подолам.

Сегодня на Харьковском направлении российские кафиры дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до четырех. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отразили две атаки, а два боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировке подвергаются районы Торецка и Екатериновки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов Селидово, Крутый Яр, Луч, Лисовка, Миролюбовка и Калиново. Силы обороны сдерживают напор, и в настоящее время отразили 14 атак противника. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбиты девять атак оккупационной армии, три атаки продолжаются.

На Времиевском направлении противник атакует в направлении Богоявления. Три вражеских штурма уже отражены украинскими воинами, четыре боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли две неудачных попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и Работиного. Также сегодня вражеская авиация нанесла удар по Запорожью тремя авиационными бомбами.