ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 662 970 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили за сутки более 1300 российских захватчиков и почти 50 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения в Украину составляет 662 970 военных.
  • За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения с основными усилиями противника в районах Купянского, Лиманского, Торецкого, Покровского и Кураховского направлений.
  • Оборону украинских войск поддерживает авиация, сдерживая врага в различных районах и населенных пунктах.
  • Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские военные успешно отражают атаки противника и продолжают действовать в рамках операции.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 940 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 740 (+30) ед,

  • артиллерийских систем — 19 203 (+47) ед,

  • РСЗО — 1223 (+0) ед,

  • средств ПВО — 973 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 686 (+43) ед,

  • крылатых ракет — 2 618 (+3) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 185 (+83) ед,

  • специальной техники — 3 373 (+9) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновений.

  • В Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 20 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

  • На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лисовки и Селидового, где провел более половины атак. Кроме того, попытки кафиров продвигаться вперед остановлены неподалеку от Новоторецкого, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.

  • На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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