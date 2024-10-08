ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 662 970 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили за сутки более 1300 российских захватчиков и почти 50 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения в Украину составляет 662 970 военных.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения с основными усилиями противника в районах Купянского, Лиманского, Торецкого, Покровского и Кураховского направлений.
- Оборону украинских войск поддерживает авиация, сдерживая врага в различных районах и населенных пунктах.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские военные успешно отражают атаки противника и продолжают действовать в рамках операции.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 940 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 17 740 (+30) ед,
артиллерийских систем — 19 203 (+47) ед,
РСЗО — 1223 (+0) ед,
средств ПВО — 973 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 686 (+43) ед,
крылатых ракет — 2 618 (+3) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 185 (+83) ед,
специальной техники — 3 373 (+9) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновений.
В Купянском направлении противник 25 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Лозовой и Кругляковки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 20 атак оккупантов недалеко от Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки, где враг 37 раз пытался прорвать оборону наших войск.