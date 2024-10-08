ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки

На Покровском направлении наши защитники отражали 26 штурмовых и наступательных действий. Противник концентрировал усилия в районах Лисовки и Селидового, где провел более половины атак. Кроме того, попытки кафиров продвигаться вперед остановлены неподалеку от Новоторецкого, Калинового, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки Донецкой области.