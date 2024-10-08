ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ та майже 50 артсистем за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 662 970 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили 1 340 російських загарбників та майже 50 артилерійських систем за останню добу.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення в Україну становить 662 970 військових.
- Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Найбільш активні атаки противника спостерігалися на Куп’янському та Лиманському напрямках.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік від населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка, при цьому було надіслано підтримку авіації.
- На Курахівському напрямку ворог 37 разів намагався прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Цукуриного, Гірника та інших.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 340 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 940 (+7) од,
бойових броньованих машин — 17 740 (+30) од,
артилерійських систем — 19 203 (+47) од,
РСЗВ — 1223 (+0) од,
засобів ППО — 973 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 686 (+43) од,
крилатих ракет — 2 618 (+3) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 185 (+83) од,
спеціальної техніки — 3 373 (+9) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.
На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.