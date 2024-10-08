ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ та майже 50 артсистем за добу

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.