ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ та майже 50 артсистем за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ та майже 50 артсистем за добу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 окупантів РФ та майже 50 артсистем за добу
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 662 970 військових.

Головні тези:

  • Українські військові знищили 1 340 російських загарбників та майже 50 артилерійських систем за останню добу.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення в Україну становить 662 970 військових.
  • Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Найбільш активні атаки противника спостерігалися на Куп’янському та Лиманському напрямках.
  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік від населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка, при цьому було надіслано підтримку авіації.
  • На Курахівському напрямку ворог 37 разів намагався прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Цукуриного, Гірника та інших.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 340 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 940 (+7) од,

  • бойових броньованих машин — 17 740 (+30) од,

  • артилерійських систем — 19 203 (+47) од,

  • РСЗВ — 1223 (+0) од,

  • засобів ППО — 973 (+1) од,

  • літаків — 368 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 686 (+43) од,

  • крилатих ракет — 2 618 (+3) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26 185 (+83) од,

  • спеціальної техніки — 3 373 (+9) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 172 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

  • На Лиманському напрямку наші війська відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

  • На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більше половини атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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