ВСУ уничтожили более тысячи окупантов РФ и 41 артсистему за сутки

25 атак за минувшие сутки отразили наши защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового, где произошло 13 боеприкосновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишине, сбросив более десятка управляемых авиабомб.