ВСУ уничтожили более тысячи окупантов РФ и 41 артсистему за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 665 200 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат российской армии, общее количество потерь составляет 665 200 военных с начала вторжения.
- Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков и значительное количество военной техники, включая танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое.
- На фронте зафиксировано 149 боевых столкновений, основные усилия врага концентрируются в различных районах, но украинские войска успешно отражают атаки в различных направлениях.
- Ликвидация большого числа окупантов и уничтожение военной техники свидетельствует о высокой боеспособности украинских вооруженных сил.
- Активные боевые действия продолжаются на фронте, при поддержке бомбардировочной авиации украинские защитники успешно отражают атаки противника и предотвращают его продвижение в различных направлениях.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 945 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 17 765 (+14) ед,
артиллерийских систем — 19 263 (+41) ед,
РСЗО — 1 225 (+2) ед,
средств ПВО — 976 (+3) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 767 (+49) ед,
крылатых ракет — 2619 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 314 (+74) ед,
специальной техники — 3 386 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 17. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеривки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Роща и Кругляковки.
На лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.
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