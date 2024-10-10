ВСУ уничтожили более тысячи окупантов РФ и 41 артсистему за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи окупантов РФ и 41 артсистему за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более тысячи окупантов РФ и 41 артсистему за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 665 200 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат российской армии, общее количество потерь составляет 665 200 военных с начала вторжения.
  • Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков и значительное количество военной техники, включая танки, бронемашины, артиллерийские системы и другое.
  • На фронте зафиксировано 149 боевых столкновений, основные усилия врага концентрируются в различных районах, но украинские войска успешно отражают атаки в различных направлениях.
  • Ликвидация большого числа окупантов и уничтожение военной техники свидетельствует о высокой боеспособности украинских вооруженных сил.
  • Активные боевые действия продолжаются на фронте, при поддержке бомбардировочной авиации украинские защитники успешно отражают атаки противника и предотвращают его продвижение в различных направлениях.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 945 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 765 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 19 263 (+41) ед,

  • РСЗО — 1 225 (+2) ед,

  • средств ПВО — 976 (+3) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 767 (+49) ед,

  • крылатых ракет — 2619 (+1) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 314 (+74) ед,

  • специальной техники — 3 386 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

  • Число боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 17. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Кучеривки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Роща и Кругляковки.

  • На лиманском направлении наши войска остановили 18 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населенных пунктов Грековка, Андреевка, Макеевка, Невское, Екатериновка и Торское.

  • При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Нелиповки, Щербиновки и Дилиевки на Торецком направлении.

25 атак за минувшие сутки отразили наши защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Крутого Яра, Луча, Лисовки и Сухого Яра. Основные же усилия враг сосредотачивал в районах Селидового, где произошло 13 боеприкосновений, кроме того, противник бомбил Яблоновку, Калиново, Воздвиженку, Миролюбовку, Лисовку, Александро-Калиново и Чунишине, сбросив более десятка управляемых авиабомб.

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