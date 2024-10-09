Самые активные боестолкновения между ВСУ и армией РФ произошли на Кураховском и Покровском направлениях

Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Реки Сумской области; Екатериновка Харьковской области; Торецк, Яблоновка, Калиново, Воздвиженка, Миролюбовка, Лисовка Александро-Калиново и Чунишино Донецкой области.

Известно, что за сегодняшний день российская авиация осуществила шесть авиационных ударов сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб на территорию Курской области РФ.

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Цуповки и Липцев сбросили две управляемые авиационные бомбы, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Штурмы отражены, ситуация контролируемая.

Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Кучеривки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.

Вражеские подразделения не прекращают атаковать на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили пять из десяти вражеских атак. Бои продолжаются.

Краматорское направление пять раз было атаковано вблизи Миньковки, Временного Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек.