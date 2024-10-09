Самые активные боестолкновения между ВСУ и армией РФ произошли на Кураховском и Покровском направлениях

Российская армия не останавливает попыток продвигаться в глубину территории Украины 9 октября. В настоящее время враг 80 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- Самые ожесточенные бои между ВСУ и армией РФ 9 октября происходят на Кураховском и Покровском направлениях.
- Силы обороны Украины успешно контролируют ситуацию, отражая многочисленные атаки российских вооруженных сил.
- Напряженность на фронте сохраняется, но сплоченность и героизм украинских защитников подтверждают неотвратимость победы в войне против РФ.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 9 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 09.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Враг наносил авиационные удары по районам населенных пунктов Реки Сумской области; Екатериновка Харьковской области; Торецк, Яблоновка, Калиново, Воздвиженка, Миролюбовка, Лисовка Александро-Калиново и Чунишино Донецкой области.
Известно, что за сегодняшний день российская авиация осуществила шесть авиационных ударов сбросив при этом 14 управляемых авиационных бомб на территорию Курской области РФ.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Цуповки и Липцев сбросили две управляемые авиационные бомбы, к тому же дважды пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций вблизи Волчанска. Штурмы отражены, ситуация контролируемая.
Одиннадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы вблизи Кучеривки, Петропавловки, Новоселовки, Вишневого и Кругляковки.
Вражеские подразделения не прекращают атаковать на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Андреевка, Макеевка и Торское. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили пять из десяти вражеских атак. Бои продолжаются.
Краматорское направление пять раз было атаковано вблизи Миньковки, Временного Яра, Александро-Шультиного, Белой Горы и Ступочек.
К этому времени на Торецком направлении произошло девять вражеских атак. Активно применяя бомбардировочную авиацию враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Щербиновка и Дилиевка, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.
При поддержке авиации с начала суток на Покровском направлении оккупанты совершили 13 атак позиций наших защитников в районах Сухой Балки, Новоторецкого, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра и Селидового. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, уже отразили 12 атак противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.
21 боестолкновение сегодня произошло на Кураховском направлении, где захватчики активно пытаются продвинуться в районах Горняка, Новоселидовки, Цукуриного, Острого, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Антоновки. Пять боев до сих пор продолжаются.
Вблизи Богоявления на Времиевском направлении захватчики пять раз шли в наступление на позиции украинских войск, у которой боестолкновение продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении российские захватчики четырежды пытались вытеснить с позиций наши подразделения, в настоящее время продолжается бой.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8944 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 17 751 (+11) ед;
артиллерийских систем — 19 222 (+19) ед;
РСЗО — 1223 ед.;
средств ПВО — 973 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 718 (+31) ед;
крылатых ракет — 2618 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 240 (+55) ед;
специальной техники — 3385 (+12) ед.
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