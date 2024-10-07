ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и 64 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 661630 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1100 российских солдат, 14 танков и 64 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь русской армии в ходе вторжения составляет 661630 военных.
- За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение.
- Наибольшая концентрация атак врага была наблюдена на Кураховском направлении.
- Украинские защитники успешно отражают наступательные действия российских войск в различных районах.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 933 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 17 710 (+31) ед,
артиллерийских систем — 19 156 (+64) ед,
РСЗО — 1 223 (+7) ед,
средств ПВО — 972 (+2) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 643 (+65) ед,
крылатых ракет — 2 615 (+2) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 102 (+96) ед,
специальной техники — 3 364 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевых столкновений.
На Харьковском направлении шло 6 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.
12 боеприкосновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.
Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.
В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении в сутки шло 9 боев.
При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз недалеко от Торецка и Щербиновки.
Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка.
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