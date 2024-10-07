ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и 64 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и 64 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и 64 артсистемы
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 661630 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1100 российских солдат, 14 танков и 64 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь русской армии в ходе вторжения составляет 661630 военных.
  • За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение.
  • Наибольшая концентрация атак врага была наблюдена на Кураховском направлении.
  • Украинские защитники успешно отражают наступательные действия российских войск в различных районах.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 933 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 710 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 19 156 (+64) ед,

  • РСЗО — 1 223 (+7) ед,

  • средств ПВО — 972 (+2) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 643 (+65) ед,

  • крылатых ракет — 2 615 (+2) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 102 (+96) ед,

  • специальной техники — 3 364 (+1) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 141 боевых столкновений.

  • На Харьковском направлении шло 6 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы.

  • 12 боеприкосновений произошло за прошедшие сутки на Купянском направлении возле Кучеровки, Новоосинового, Кругляковки, Вишневого, Синьковки и Стельмаховки.

  • Украинские защитники отбили одну попытку потеснить наших воинов вблизи Белогоровки на Северском направлении.

  • В районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора на Краматорском направлении в сутки шло 9 боев.

  • При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации на Торецком направлении россияне атаковали 17 раз недалеко от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 21 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Новотроицкое, Луч и Петровка. Наибольшая концентрация атак была близ Крутого Яра и Селидового.

  • Кураховское направление за прошедшие сутки 18 раз было атаковано вблизи населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанне Второе, Александровка и Константиновка.

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