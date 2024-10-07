ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 14 танків та 64 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 661 630 військових.
Головні тези:
- Загалом, з початку вторгнення втрати російської армії становлять 661 630 військових.
- Українські ЗСУ успішно ліквідовують техніку ворога, знищивши 14 танків та 64 артилерійські системи.
- На фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення, де українські захисники відбили напади противника на різних напрямках, зокрема в Куп'янському, Краматорському та Торецькому напрямках.
- Ситуація найбільш напружена поблизу населених пунктів Крутого Яру та Селидового, де ворожі атаки були найагресивнішими.
- Українські війська активно захищають свою територію та відбивають штурмові дії противника, демонструючи високу бойову готовність.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 160 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 933 (+14) од,
бойових броньованих машин — 17 710 (+31) од,
артилерійських систем — 19 156 (+64) од,
РСЗВ — 1 223 (+7) од,
засобів ППО — 972 (+2) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 643 (+65) од,
крилатих ракет — 2 615 (+2) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 102 (+96) од,
спеціальної техніки — 3 364 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 141 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку точилося 6 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.
12 боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку біля Кучерівки, Новоосинового, Кругляківки, Вишневого, Синьківки та Стельмахівки.
Українські захисники відбили одну спробу потіснити наших воїнів поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку.
У районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора на Краматорському напрямку за добу точилося 9 боїв.
За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку росіяни атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.
Курахівський напрямок минулої доби 18 разів був атакований поблизу населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка.
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