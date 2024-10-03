Україна отримала понад третину боєприпасів для ЗСУ в межах чеської ініціативи

Понад третина з 500 тис боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться в Україні.
Головні тези:
- Україна вже отримала третину з 500 тис боєприпасів, які мають бути передані від Чехії до кінця року.
- Чехія постачає боєприпаси калібру 155 мм, які є необхідними для українських військових.
- Ініціатива Чехії покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.
- З постачанням боєприпасів для ЗСУ продовжуватиметься і в наступному році з метою підтримки української армії.
- Україна збільшила свої можливості, однак для подальшого розвитку українського військово-промислового комплексу необхідні додаткові фінансові ресурси.
Україна отримала третину від обіцяних Чехією боєприпасів
Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич.
За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.
Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.
Окрім того, за його словами, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.
Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру, — зазначив Зварич, додавши, що Україна також обговорює і це питання з Міноборони Чехії.
До кінця року ЗСУ отримають 500 тисяч боєприпасів
За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, постачання боєприпасів для ЗСУ триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".
Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.
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