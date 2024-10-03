Україна отримала понад третину боєприпасів для ЗСУ в межах чеської ініціативи

Понад третина з 500 тис боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться в Україні.

Україна отримала третину від обіцяних Чехією боєприпасів

Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич.

За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.

Посол припустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року. Поширити

Окрім того, за його словами, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру, — зазначив Зварич, додавши, що Україна також обговорює і це питання з Міноборони Чехії.

До кінця року ЗСУ отримають 500 тисяч боєприпасів

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, постачання боєприпасів для ЗСУ триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм, — заявив Прем'єр Чехії Фіала. Поширити

Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.