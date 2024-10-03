Україна отримала понад третину боєприпасів для ЗСУ в межах чеської ініціативи
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримала понад третину боєприпасів для ЗСУ в межах чеської ініціативи

Артснаряди
Джерело:  online.ua

Понад третина з 500 тис боєприпасів, які мають бути передані в рамках чеської ініціативи до кінця року, вже знаходяться в Україні.

Головні тези:

  • Україна вже отримала третину з 500 тис боєприпасів, які мають бути передані від Чехії до кінця року.
  • Чехія постачає боєприпаси калібру 155 мм, які є необхідними для українських військових.
  • Ініціатива Чехії покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.
  • З постачанням боєприпасів для ЗСУ продовжуватиметься і в наступному році з метою підтримки української армії.
  • Україна збільшила свої можливості, однак для подальшого розвитку українського військово-промислового комплексу необхідні додаткові фінансові ресурси.

Україна отримала третину від обіцяних Чехією боєприпасів

Про це розповів посол України у Чехії Василь Зварич.

За його словами, українським військовим потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

Як розповів Зварич, Україна веде переговори з Міністерством оборони Чехії щодо розширення ініціативи. Він також запевнив, що не має інформації щодо проблем з боєприпасами, які передаються, про що нещодавно повідомила німецька газета Handelsblatt.

Посол припустив, що публікація була спробою дискредитувати ініціативу і підкреслив, що вона є насправді дієвою і має простір для розвитку, а також висловив сподівання, що постачання триватиме і наступного року.

Окрім того, за його словами, ініціатива покликана стати інструментом інвестування в українське вітчизняне виробництво боєприпасів.

Україна збільшила свої можливості, але нам потрібні певні фінансові ресурси, щоб їх більше розвивати й мати можливість виробляти боєприпаси меншого калібру, — зазначив Зварич, додавши, що Україна також обговорює і це питання з Міноборони Чехії.

До кінця року ЗСУ отримають 500 тисяч боєприпасів

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала, постачання боєприпасів для ЗСУ триватимуть "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155 мм, — заявив Прем'єр Чехії Фіала.

Водночас прем'єр запевнив, що паралельно з цим Чехія вже постачає щорічно сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія виділить Україні майже 35 млн євро для поставки артилерійських боєприпасів
Боєприпаси
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ініціатива-2025. Чехія починає другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України
Снаряди
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ
Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?