Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ

Частина коштів, отриманих від заморожених російських активів у ЄС, буде спрямована на постачання боєприпасів для України за ініціативою Чехії.
Головні тези:
- Чехія використовує кошти від заморожених російських активів для закупівлі боєприпасів для України з метою підтримки країни.
- Європейський Союз підтримав ініціативу Чехії щодо передачі боєприпасів до України.
- Проблеми із постачанням снарядів виникають через зростання цін та невисоку фінансову підтримку від деяких учасників коаліції.
- Ціни на боєприпаси зросли у чотири рази з 2022 року, що ускладнює ініціативу з постачанням снарядів.
Чехія купуватиме боєприпаси для України коштом заморожених росактивів
Як заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, цей крок є черговим підтвердженням довіри іноземних партнерів до чеського проєкту.
Část příjmů ze zmrazeného ruského majetku v EU půjde na dodávky munice pro Ukrajinu, kterou pořídí Česká republika. Rozhodla o tom Evropská unie. Můžeme tak pro Ukrajinu nakoupit další stovky tisíc kusů tolik potřebné velkorážové munice. Je to další důkaz důvěry spojenců v Českou…— Jana Černochová (@jana_cernochova) August 20, 2024
Яна Чернохова також додала, що ця ініціатива є унікальною можливістю підтримати Україну, використавши ресурси, які раніше належали Росії, і при цьому зберегти державні кошти європейських країн.
Проте наразі міністерка не уточнила точну кількість боєприпасів, які вдасться передати Україні за цим проєктом.
У чому причина проблем із закупівлею та передачею боєприпасів Україні
У матеріалі видання NZZ підкреслювали, що перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи у кількості 45 тис надійшла Україні тільки в червні.
За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна отримає більш ніж на третину менше від обіцяної спочатку кількості боєприпасів у разі, якщо партнери не виділять більше коштів на закупівлю.
Чеські урядовці підкреслили, що не всі учасники коаліції із закупівлі та передачі Україні артилерійських снарядів внесли кошти, що слугує однією з причин скорочення поставок.
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