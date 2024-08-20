Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ

Частина коштів, отриманих від заморожених російських активів у ЄС, буде спрямована на постачання боєприпасів для України за ініціативою Чехії.

Чехія купуватиме боєприпаси для України коштом заморожених росактивів

Як заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, цей крок є черговим підтвердженням довіри іноземних партнерів до чеського проєкту.

Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Таке рішення прийняв Європейський Союз. Це дозволить нам придбати для України сотні тисяч необхідних великокаліберних боєприпасів, — наголосила Чернохова. Поширити

Část příjmů ze zmrazeného ruského majetku v EU půjde na dodávky munice pro Ukrajinu, kterou pořídí Česká republika. Rozhodla o tom Evropská unie. Můžeme tak pro Ukrajinu nakoupit další stovky tisíc kusů tolik potřebné velkorážové munice. Je to další důkaz důvěry spojenců v Českou… — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 20, 2024

Яна Чернохова також додала, що ця ініціатива є унікальною можливістю підтримати Україну, використавши ресурси, які раніше належали Росії, і при цьому зберегти державні кошти європейських країн.

Проте наразі міністерка не уточнила точну кількість боєприпасів, які вдасться передати Україні за цим проєктом.

У чому причина проблем із закупівлею та передачею боєприпасів Україні

У матеріалі видання NZZ підкреслювали, що перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи у кількості 45 тис надійшла Україні тільки в червні.

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна отримає більш ніж на третину менше від обіцяної спочатку кількості боєприпасів у разі, якщо партнери не виділять більше коштів на закупівлю.

Чеські урядовці підкреслили, що не всі учасники коаліції із закупівлі та передачі Україні артилерійських снарядів внесли кошти, що слугує однією з причин скорочення поставок.