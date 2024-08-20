Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ

Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ
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Джерело:  online.ua

Частина коштів, отриманих від заморожених російських активів у ЄС, буде спрямована на постачання боєприпасів для України за ініціативою Чехії.

Головні тези:

  • Чехія використовує кошти від заморожених російських активів для закупівлі боєприпасів для України з метою підтримки країни.
  • Європейський Союз підтримав ініціативу Чехії щодо передачі боєприпасів до України.
  • Проблеми із постачанням снарядів виникають через зростання цін та невисоку фінансову підтримку від деяких учасників коаліції.
  • Ціни на боєприпаси зросли у чотири рази з 2022 року, що ускладнює ініціативу з постачанням снарядів.

Чехія купуватиме боєприпаси для України коштом заморожених росактивів

Як заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, цей крок є черговим підтвердженням довіри іноземних партнерів до чеського проєкту.

Частина доходів від заморожених російських активів в ЄС піде на постачання Україні боєприпасів, які закуповуватиме Чехія. Таке рішення прийняв Європейський Союз. Це дозволить нам придбати для України сотні тисяч необхідних великокаліберних боєприпасів, — наголосила Чернохова.

Яна Чернохова також додала, що ця ініціатива є унікальною можливістю підтримати Україну, використавши ресурси, які раніше належали Росії, і при цьому зберегти державні кошти європейських країн.

Проте наразі міністерка не уточнила точну кількість боєприпасів, які вдасться передати Україні за цим проєктом.

У чому причина проблем із закупівлею та передачею боєприпасів Україні

У матеріалі видання NZZ підкреслювали, що перша партія боєприпасів у рамках чеської ініціативи у кількості 45 тис надійшла Україні тільки в червні.

За словами глави МЗС Чехії Яна Ліпавського, Україна отримає більш ніж на третину менше від обіцяної спочатку кількості боєприпасів у разі, якщо партнери не виділять більше коштів на закупівлю.

Чеські урядовці підкреслили, що не всі учасники коаліції із закупівлі та передачі Україні артилерійських снарядів внесли кошти, що слугує однією з причин скорочення поставок.

Однак більш важливою причиною є зростання цін на боєприпаси внаслідок збільшення попиту на світових ринках. Колишній заступник міністра оборони Томаш Копечни, один з ініціаторів ініціативи з постачання боєприпасів до Чехії, пояснив, що обіцяні 800 тис снарядів тепер коштують удвічі більше, ніж спочатку передбачувані 1,5 млрд. Ціни на міжнародному ринку з 2022 року зросли в чотири рази, — пояснюють автори матеріалу.

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