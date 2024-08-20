Чехия будет покупать снаряды для ВСУ от доходов замороженных активов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Чехия будет покупать снаряды для ВСУ от доходов замороженных активов РФ

Чехия будет покупать снаряды для ВСУ от доходов замороженных активов РФ
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Источник:  online.ua

Часть средств, вырученных от замороженных российских активов в ЕС, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины по инициативе Чехии.

Главные тезисы

  • Чехия выделит средства от замороженных активов РФ на закупку боеприпасов для ВСУ в рамках инициативы.
  • Инициатива даёт возможность поддержать Украину, используя ресурсы, принадлежавшие ранее России, и сохранить государственные средства Евросоюза.
  • Проблемы с поставкой боеприпасов возникли из-за сокращения поставок и роста цен на мировых рынках.
  • Бывший заместитель министра обороны Чехии пояснил, что цены на обещанные снаряды выросли вдвое из-за увеличения спроса.

Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов

Как заявила министерша обороны Чехии Яна Чернохова, этот шаг является очередным подтверждением доверия иностранных партнеров к чешскому проекту.

Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине закупаемых Чехией боеприпасов. Такое решение принял Европейский союз. Это позволит нам приобрести для Украины сотни тысяч необходимых крупнокалиберных боеприпасов, подчеркнула Чернохова.

Яна Чернохова также добавила, что эта инициатива является уникальной возможностью поддержать Украину, использовав ранее принадлежавшие России ресурсы и при этом сохранить государственные средства европейских стран.

Однако министерша не уточнила точное количество боеприпасов, которые удастся передать Украине по этому проекту.

В чем причина проблем с закупкой и передачей боеприпасов Украине

В материале издания NZZ подчеркивали, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы в количестве 45 тыс. поступила Украине только в июне.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина получит более чем на треть меньше обещанного сначала количества боеприпасов в случае, если партнеры не выделят больше средств на закупку.

Чешские чиновники подчеркнули, что не все участники коалиции по закупке и передаче Украине артиллерийских снарядов внесли средства, что служит одной из причин сокращения поставок.

Однако более важной причиной является рост цен на боеприпасы в результате увеличения спроса на мировых рынках. Бывший заместитель министра обороны Томаш Копечны, один из инициаторов инициативы по поставке боеприпасов в Чехию, пояснил, что обещанные 800 тыс. снарядов теперь стоят вдвое больше, чем первоначально предполагаемые 1,5 млрд. Цены на международном рынке с 2022 года выросли в четыре раза, объясняют авторы материала.

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