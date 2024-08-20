Чехия будет покупать снаряды для ВСУ от доходов замороженных активов РФ

Часть средств, вырученных от замороженных российских активов в ЕС, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины по инициативе Чехии.

Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов

Как заявила министерша обороны Чехии Яна Чернохова, этот шаг является очередным подтверждением доверия иностранных партнеров к чешскому проекту.

Часть доходов от замороженных российских активов в ЕС пойдет на поставку Украине закупаемых Чехией боеприпасов. Такое решение принял Европейский союз. Это позволит нам приобрести для Украины сотни тысяч необходимых крупнокалиберных боеприпасов, подчеркнула Чернохова. Поделиться

Část příjmů ze zmrazeného ruského majetku v EU půjde na dodávky munice pro Ukrajinu, kterou pořídí Česká republika. Rozhodla o tom Evropská unie. Můžeme tak pro Ukrajinu nakoupit další stovky tisíc kusů tolik potřebné velkorážové munice. Je to další důkaz důvěry spojenců v Českou… — Jana Černochová (@jana_cernochova) August 20, 2024

Яна Чернохова также добавила, что эта инициатива является уникальной возможностью поддержать Украину, использовав ранее принадлежавшие России ресурсы и при этом сохранить государственные средства европейских стран.

Однако министерша не уточнила точное количество боеприпасов, которые удастся передать Украине по этому проекту.

В чем причина проблем с закупкой и передачей боеприпасов Украине

В материале издания NZZ подчеркивали, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы в количестве 45 тыс. поступила Украине только в июне.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина получит более чем на треть меньше обещанного сначала количества боеприпасов в случае, если партнеры не выделят больше средств на закупку.

Чешские чиновники подчеркнули, что не все участники коалиции по закупке и передаче Украине артиллерийских снарядов внесли средства, что служит одной из причин сокращения поставок.