Чехия будет покупать снаряды для ВСУ от доходов замороженных активов РФ

Часть средств, вырученных от замороженных российских активов в ЕС, будет направлена на поставку боеприпасов для Украины по инициативе Чехии.
Главные тезисы
- Чехия выделит средства от замороженных активов РФ на закупку боеприпасов для ВСУ в рамках инициативы.
- Инициатива даёт возможность поддержать Украину, используя ресурсы, принадлежавшие ранее России, и сохранить государственные средства Евросоюза.
- Проблемы с поставкой боеприпасов возникли из-за сокращения поставок и роста цен на мировых рынках.
- Бывший заместитель министра обороны Чехии пояснил, что цены на обещанные снаряды выросли вдвое из-за увеличения спроса.
Чехия будет покупать боеприпасы для Украины за счет замороженных росактивов
Как заявила министерша обороны Чехии Яна Чернохова, этот шаг является очередным подтверждением доверия иностранных партнеров к чешскому проекту.
Část příjmů ze zmrazeného ruského majetku v EU půjde na dodávky munice pro Ukrajinu, kterou pořídí Česká republika. Rozhodla o tom Evropská unie. Můžeme tak pro Ukrajinu nakoupit další stovky tisíc kusů tolik potřebné velkorážové munice. Je to další důkaz důvěry spojenců v Českou…— Jana Černochová (@jana_cernochova) August 20, 2024
Яна Чернохова также добавила, что эта инициатива является уникальной возможностью поддержать Украину, использовав ранее принадлежавшие России ресурсы и при этом сохранить государственные средства европейских стран.
Однако министерша не уточнила точное количество боеприпасов, которые удастся передать Украине по этому проекту.
В чем причина проблем с закупкой и передачей боеприпасов Украине
В материале издания NZZ подчеркивали, что первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы в количестве 45 тыс. поступила Украине только в июне.
По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, Украина получит более чем на треть меньше обещанного сначала количества боеприпасов в случае, если партнеры не выделят больше средств на закупку.
Чешские чиновники подчеркнули, что не все участники коалиции по закупке и передаче Украине артиллерийских снарядов внесли средства, что служит одной из причин сокращения поставок.
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