Украина получила более трети боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы

Более трети из 500 тыс боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года, уже находятся в Украине.

Украина получила треть от обещанных Чехией боеприпасов

Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч.

По его словам, украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.

Как рассказал Зварыч, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о передаваемых проблемах с боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.

Посол предположил, что публикация была попыткой дискредитировать инициативу и подчеркнул, что она действительно действенна и имеет пространство для развития, а также выразил надежду, что поставки будут продолжаться и в следующем году. Поделиться

Кроме того, по его словам, инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское производство боеприпасов.

Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра, — отметил Зварич, добавив, что Украина также обсуждает и этот вопрос из Минобороны Чехии.

До конца года ВСУ получат 500 тысяч боеприпасов

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм, заявил Премьер Чехии Фиала. Поделиться

В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.