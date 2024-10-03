Украина получила более трети боеприпасов для ВСУ в рамках чешской инициативы

Более трети из 500 тыс боеприпасов, которые должны быть переданы в рамках чешской инициативы до конца года, уже находятся в Украине.
Главные тезисы
- Более трети из 500 тыс боеприпасов, предназначенных для Украины в рамках чешской инициативы, уже доставлены.
- Инициатива Чехии по поставке боеприпасов калибра 155 мм помогает украинским военным и развивает военно-промышленный комплекс страны.
- До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тысяч единиц боеприпасов калибра 155 мм, что стимулирует ее военные возможности.
Украина получила треть от обещанных Чехией боеприпасов
Об этом рассказал посол Украины в Чехии Василий Зварыч.
По его словам, украинским военным нужны, прежде всего, боеприпасы калибра 155 миллиметров.
Как рассказал Зварыч, Украина ведет переговоры с Министерством обороны Чехии по расширению инициативы. Он также заверил, что не располагает информацией о передаваемых проблемах с боеприпасами, о чем недавно сообщила немецкая газета Handelsblatt.
Кроме того, по его словам, инициатива призвана стать инструментом инвестирования в украинское производство боеприпасов.
Украина увеличила свои возможности, но нам нужны определенные финансовые ресурсы, чтобы их больше развивать и иметь возможность производить боеприпасы меньшего калибра, — отметил Зварич, добавив, что Украина также обсуждает и этот вопрос из Минобороны Чехии.
До конца года ВСУ получат 500 тысяч боеприпасов
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".
В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.
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