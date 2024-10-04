Між ЗСУ та армією РФ відбулося 79 бойових зіткнень від початку доби

Найгарячіше зараз на Курахівському, Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні окупанти завдавали авіаційних ударів та вели артилерійські обстріли по прикордонню Сумської області. На даний час відомо про 13 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих авіаційних бомб. Зокрема, під них потрапили райони населених пунктів Степне, Ободи, Білокопитове, Яструбине, Павлівка, Бондарівщина, Мирлоги та Катеринівка. Обстрілам артилерії піддавалися населені пункти Угроїди, Соснівка, Ободи, Шалигине, Лугівка, Павлівка, Велика Писарівка, Фотовиж та Степанівка.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці та Вовчанська, два з яких ще триває. При цьому окупанти скинули дві авіабомби в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська 11 разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової, бої тривають. Авіаудару зазнала Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два. Ворог завдав авіаційних ударів КАБами в районах населених пунктів Ізюмське, Зарічне, Озерне та Лиман, застосувавши 20 авіабомб.

Противник не полишає спроби прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує гідну відсіч від українських захисників. Так, поблизу Верхньокам’янського окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи. Завдали ударів авіацією по Закітному, Переїзному та Різниківці.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська шість разів намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Калинівки, Ступочок та Андріївки. Також противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.