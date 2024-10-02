ЗСУ відбили 57 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 02.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Авіаудари загарбники завдали по районах Річки, Яструбщина та Уланове, скинувши 9 авіабомб.

Також за сьогодні на Курську область противник здійснив п’ять авіаударів, скинувши дев’ять КАБів.

На Харківському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі Вовчанська. Також росіяни здійснили авіаудари по Харкову, Вовчанську, Великим Проходам, Черкаській Лозовій та Дергачам, застосувавши десять КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Синьківки та Андріївки. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще одне — триває. Авіаційних ударів КАБами зазнали Зелений Гай, Лісна Стінка, Вишневе, всього було скинуто десять авіабомб.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Українські захисники відбили всі атаки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Чернещині та Ямполівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку загарбники двічі здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Іванівського, ще один бій триває в районі Білої Гори. Ворог завдав ударів авіабомбами по населених пунктах Никифорівка та Маркове, також окупанти вдарили НАРами у район Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще шість — продовжуються. Потерпають від ударів авіабомбами Краматорськ та Слов’янськ, також ворог НАРами атакував населений пункт Дружба.