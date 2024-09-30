ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ та 27 артсистем за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 653 060 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили 1250 російських загарбників та 27 артилерійських систем.
- Українські військові ліквідували 653 060 військовослужбовців РФ з початку вторгнення.
- Протягом останньої доби зафіксовано 153 бойових зіткнень на різних фронтових напрямках.
- Найбільша концентрація атак ворога була зафіксована біля Селидового.
- Сили оборони відбивали штурмові дії противника у багатьох населених пунктах, зазначено на різних напрямках.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8874 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 17 503 (+27) од.;
артилерійських систем — 18 822 (+27) од.;
РСЗВ — 1204 од.;
засоби ППО — 963 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 224 (+38) од.;
крилатих ракет — 2610 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 548 (+53) од.;
спеціальної техніки — 3313 (+16) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.
На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.
На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.
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