ЗСУ відбили понад 20 атак армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Більша частина з усіх боєзіткнень відбулося біля Селідового і Миколаївки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 20 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.