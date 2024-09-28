ВСУ отразили более 20 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают российскую армию, нанося ей значительные потери. За 28 сентября количество вражеских атак возросло до 66. Основные усилия оккупанты в дальнейшем прикладывают на Покровском направлении, где провели треть всех атак на территории Украины. Кроме того, армия РФ активно действует на Лиманском, Кураховском и Времивском направлениях.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно отразили более 20 атак армии РФ на Покровском направлении.
- Российские оккупанты активно действуют на нескольких направлениях, пытаясь продвинуться, но сталкиваются с сильным сопротивлением украинских защитников.
- Основные усилия оккупантов сосредоточены на Покровском направлении, где проведено треть всех атак на территории Украины.
Актуальная информация на разных направлениях фронта 28 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам Кучеривки, Белокопытового, Студенко и Юнаковки, сбросив при этом 20 КАБов. От артобстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 14 КАБов по Курской области.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. Ситуация контролируется. Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатом Харьковской области.
Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки и Лозовой. Недалеко от Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшний день уже сбросил 14 авиационных бомб.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. С начала суток украинские воины отбили уже восемь атак, четыре боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник штурмовые действия не производил. Нанес авиаударов пятью КАБами по Северску.
На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Калиновки, Временного Яра и Курдюмовки. В настоящее время продолжается четыре атаки окупантов.
На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка, Щербиновки и Нелиповки.
Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты предприняли уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах семи разных населенных пунктов. Большая часть из всех боестолкновений произошло у Селидова и Николаевки. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 20 атак противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Кураховском направлении захватчики шесть раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Цукурино, Георгиевка и Екатериновка. Продолжается боестолкновение вблизи Цукуриного.
На Времивском направлении захватчики провели десять атак позиций украинских войск вблизи Угледара, Водяного и Екатериновки. Шесть боестолкновений продолжаются.
На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил по районам Каменского и Новоандреевки.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удары управляемыми авиабомбами по Дутчанам, Гавриловке и Саблуковке, неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львов.
Утраты армии РФ по состоянию на 28 сентября 2024 года
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
личного состава — около 650640 (+1470) человек,
танков /nks — 8860 (+14) ед,
боевых бронированных машин — 17438 (+42) ед,
артиллерийских систем — 18733 (+55) ед,
РСЗО — 1203 (+4) ед,
средств ПВО — 961 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16093 (+62),
крылатых ракет — 2610 (+2),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25411 (+0) ед,
специальной техники — 3291 (+99)
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