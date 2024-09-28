ВСУ отразили более 20 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы избивали управляемыми авиабомбами по районам Кучеривки, Белокопытового, Студенко и Юнаковки, сбросив при этом 20 КАБов. От артобстрелов террористической армии пострадали ряд населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Также враг нанес десять авиационных ударов, применив 14 КАБов по Курской области.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Тихого. Ситуация контролируется. Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатом Харьковской области.

Четыре раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы недалеко от Синьковки и Лозовой. Недалеко от Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшний день уже сбросил 14 авиационных бомб.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки. С начала суток украинские воины отбили уже восемь атак, четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник штурмовые действия не производил. Нанес авиаударов пятью КАБами по Северску.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Калиновки, Временного Яра и Курдюмовки. В настоящее время продолжается четыре атаки окупантов.