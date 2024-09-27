Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня самое горячее на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- Более 70 боевых столкновений произошло на фронте между ВСУ и армией РФ за сутки, противник активно атакует украинские войска.
- Генеральный штаб ВСУ предоставил информацию о продолжающихся боях и нападениях на фронте, включая авиационные удары на населенные пункты. Ситуация контролируется, украинские войска успешно оказывают сопротивление.
- Противник продолжает атаки и попытки прорвать оборону украинских войск на различных направлениях фронта. Украинские защитники продолжают успешно отражать нападения и устоять на своих позициях, несмотря на сложность обстановки.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Всего с начала суток произошло более 70 боевых столкновений.
Противник не забывает наносить удары и по своей территории. Так, по имеющейся информации, сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовано семь авиабомб.
Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, наши войска отразили атаки россиян.
На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется.
Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки, Невского и Новосадового. Четыре боестолкновения завершились, еще два продолжаются.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска вблизи Григоровки и Ступочки. Все атаки оккупантов были отбиты.
На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка, где Силы обороны отразили две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Дружбы, Берестка и Константиновки.
С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 15 атак противника, четыре атаки продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены 13 атак оккупационной армии, четыре атаки продолжаются.
На Времивском направлении наши войска отразили пять атак в сторону Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки, еще три атаки продолжаются, попытки продвинуться к успехам противнику не принесли.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях кафиры предприняли по одной неудачной попытке атаковать наши подразделения вблизи Новодаровки и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.
Что известно об общих и текущих вражеских потерях
личного состава — около 649 тыс 170 (+1 тыс 370) человек ликвидировано;
танков — 8 тыс 846 (+21) ед;
боевых бронированных машин — 17 тыс 396 (+48) ед;
артиллерийских систем — 18 тыс 678 (+58) ед;
РСЗО — 1 тыс 199 ед.;
средств ПВО — 961 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 тыс 31 (+85) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 608 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 тыс 411 (+58) ед;
специальной техники — 3 тыс 192 (+2) ед.
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