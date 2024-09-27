Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 27.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Всего с начала суток произошло более 70 боевых столкновений.

Не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей. Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов, таких как Студенок, Великая Писаревка, Новониколаевка, Обода и Бояро-Лежачи. Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов, таким как Прогресс, Ястребщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловоды, Ходыно, Бунякино, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб.

Противник не забывает наносить удары и по своей территории. Так, по имеющейся информации, сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовано семь авиабомб.

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, наши войска отразили атаки россиян.

На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки, Невского и Новосадового. Четыре боестолкновения завершились, еще два продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска вблизи Григоровки и Ступочки. Все атаки оккупантов были отбиты.