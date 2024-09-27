Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 27.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Не припиняються систематичні підступні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів, таких як Студенок, Велика Писарівка, Новомиколаївка, Ободи та Бояро-Лежачі. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів, таких як Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

Противник не забуває завдавати ударів і по своїй території. Так, за наявною інформацією, сьогодні ворог здійснив шість авіаційних ударів по Курській області, задіяно сім авіабомб.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська у районі Вовчанська, наші війська відбили атаки росіян.

На Куп’янському напрямку противник шість разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, чотири боєзіткнення ще триває. Ситуація контрольована.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського та Новосадового. Чотири боєзіткнення завершилися, ще два тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії за підтримки армійської авіації в напрямку позицій нашого війська поблизу Григорівки та Ступочки. Всі атаки окупантів були відбиті.