Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 бойових зіткнень від початку доби

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках.
Головні тези:
- У зоні бойових дій відбулося понад 70 зіткнень з початку доби, ситуація на фронті залишається напруженою.
- Ворожі атаки на прикордонні регіони Сумської та Чернігівської областей продовжуються, внаслідок чого постраждали ряд населених пунктів.
- На різних напрямках фронту українські війська стійко тримають оборону та відбивають атаки ворога.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 16.00 27.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Загалом від початку доби відбулося понад 70 бойових зіткнень.
Противник не забуває завдавати ударів і по своїй території. Так, за наявною інформацією, сьогодні ворог здійснив шість авіаційних ударів по Курській області, задіяно сім авіабомб.
Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська у районі Вовчанська, наші війська відбили атаки росіян.
На Куп’янському напрямку противник шість разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, чотири боєзіткнення ще триває. Ситуація контрольована.
Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського та Новосадового. Чотири боєзіткнення завершилися, ще два тривають.
На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії за підтримки армійської авіації в напрямку позицій нашого війська поблизу Григорівки та Ступочки. Всі атаки окупантів були відбиті.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Дружби, Берестка та Костянтинівки.
З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 15 атак противника, чотири атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.
Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 13 атак окупаційної армії, чотири атаки тривають.
На Времівському напрямку наші війська відбили п’ять атак у бік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки, ще три атаки тривають, спроби просунутися до успіхів противнику не принесли.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти здійснили по одній невдалій спробі атакувати наші підрозділи поблизу Новодарівки та Малих Щербаків.
На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.
Що відомо про загальні та поточні ворожі втрати
особового складу — близько 649 тис 170 (+1 тис 370) осіб ліквідовано;
танків — 8 тис 846 (+21) од.;
бойових броньованих машин — 17 тис 396 (+48) од.;
артилерійських систем — 18 тис 678 (+58) од.;
РСЗВ — 1 тис 199 од.;
засобів ППО — 961 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 тис 31 (+85) од.;
крилатих ракет — 2 тис 608 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 тис 411 (+58) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 192 (+2) од.
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