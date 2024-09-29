ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артсистеми за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артсистеми за добу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артсистеми за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 651 810 військових.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артилерійські системи за останню добу.
  • Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 651 810 військових.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень на всіх напрямках фронту.
  • На Лиманському напрямку відбито 22 атаки противника, на Краматорському — 12 спроб прорвати оборону, на Торецькому — 10 просувань ворога, на Покровському — 39 атак, на Курахівському — 18 спроб прориву.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8869 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 17476 (+38) од,

  • артилерійських систем — 18795 (+62) од,

  • РСЗВ — 1204 (+1) од,

  • засобів ППО — 962 (+1) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16186 (+93) од,

  • крилатих ракет — 2610 (+0) од,

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25495 (+84) од,

  • спеціальної техніки — 3297 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

  • На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

  • Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

  • На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них — в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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