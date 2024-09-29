ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артсистеми за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них — в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.