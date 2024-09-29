ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артсистеми за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 651 810 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ та 62 артилерійські системи за останню добу.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 651 810 військових.
- Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень на всіх напрямках фронту.
- На Лиманському напрямку відбито 22 атаки противника, на Краматорському — 12 спроб прорвати оборону, на Торецькому — 10 просувань ворога, на Покровському — 39 атак, на Курахівському — 18 спроб прориву.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8869 (+9) од,
бойових броньованих машин — 17476 (+38) од,
артилерійських систем — 18795 (+62) од,
РСЗВ — 1204 (+1) од,
засобів ППО — 962 (+1) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 16186 (+93) од,
крилатих ракет — 2610 (+0) од,
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25495 (+84) од,
спеціальної техніки — 3297 (+6) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.
Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них — в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
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