ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ и 62 артсистемы за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ и 62 артсистемы за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ и 62 артсистемы за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 651810 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили за сутки более 1100 российских захватчиков и 62 артиллерийские системы.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 651 тысячу военных.
  • Генштаб сообщает о 165 боевых столкновениях за прошедшие сутки, с остановкой атак в различных районах на фронте.
  • Украинские защитники успешно отразили попытки противника прорвать оборону на различных направлениях, включая Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское и Кураховское.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8869 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 17476 (+38) ед,

  • артиллерийских систем — 18795 (+62) ед,

  • РСЗО — 1204 (+1) ед,

  • средств ПВО — 962 (+1) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 16186 (+93) ед,

  • крылатых ракет — 2610 (+0) ед,

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25495 (+84) ед,

  • специальной техники — 3297 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.

  • На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

  • Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

  • На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них — в районах Селидового, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

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