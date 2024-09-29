ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ и 62 артсистемы за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.

На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них — в районах Селидового, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.