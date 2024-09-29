ВСУ уничтожили более 1100 окупантов РФ и 62 артсистемы за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 651810 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили за сутки более 1100 российских захватчиков и 62 артиллерийские системы.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 651 тысячу военных.
- Генштаб сообщает о 165 боевых столкновениях за прошедшие сутки, с остановкой атак в различных районах на фронте.
- Украинские защитники успешно отразили попытки противника прорвать оборону на различных направлениях, включая Лиманское, Краматорское, Торецкое, Покровское и Кураховское.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8869 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 17476 (+38) ед,
артиллерийских систем — 18795 (+62) ед,
РСЗО — 1204 (+1) ед,
средств ПВО — 962 (+1) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 16186 (+93) ед,
крылатых ракет — 2610 (+0) ед,
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25495 (+84) ед,
специальной техники — 3297 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений.
На Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.
Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.
На Покровском направлении наши защитники отразили 39 атак. Более половины из них — в районах Селидового, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
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