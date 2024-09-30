ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ и 27 артсистем за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 653060 военных.
Главные тезисы
- За сутки украинские вооруженные силы уничтожили более 1200 военнослужащих РФ и 27 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь российской армии на востоке Украины составляет уже более 653 000 человек.
- Генштаб Украины сообщает о 153 боевых столкновениях за последние сутки, в том числе на направлениях: Купянском, Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском.
- Защитники отражали штурмовые действия противника в различных районах, включая Вишневое, Заречное, Торецк, Селидово и другие.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8874 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 17 503 (+27) ед;
артиллерийских систем — 18 822 (+27) ед;
РСЗО — 1204 ед.;
средства ПВО — 963 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 224 (+38) ед;
крылатых ракет — 2610 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 548 (+53) ед;
специальной техники — 3313 (+16) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновений.
На Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой.
На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.
На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецкая и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутый Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была у Селидового.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 25 атак противника вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявления, Екатериновки и Константиновки.
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