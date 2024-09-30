ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ и 27 артсистем за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновений.

На Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосинового и Лозовой.

На Лиманском направлении произошло 12 боевых столкновений. Враг атаковал возле Макеевки, Заречного, Белогоровки, Невского, а также в районе Серебрянского леса.

На Торецком направлении шло 11 боев, в частности, у Щербиновки, Торецкая и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 28 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка, Селидово, Зеленое Поле, Крутый Яр и Журавка. Наибольшая концентрация атак была у Селидового.