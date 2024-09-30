Між ЗСУ та російською армією відбулося 14 боєзіткнень на Лиманському напрямку

Оперативна інформація станом на 16.00 30.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони 10 населених пунктів. Також агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, застосувавши сім КАБів.

Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти сім раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Бургуватки, Стариці та Вовчанську, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два боєзіткнення тривають поблизу Кругляківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири — тривають. Противник застосовував авіацію по району Серебрянського лісництва, скинувши понад 60 некерованих авіаційних ракет.

Ворог проводив дві наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, українські захисники відбили обидві атаки противника. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Сіверська застосувавши шість авіабомб.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру. Один бій завершено, ще один — триває.