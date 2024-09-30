Між ЗСУ та російською армією відбулося 14 боєзіткнень на Лиманському напрямку

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 30 вересня відбулося 80 бойових зіткнень.
Головні тези:
- ЗСУ активно відстоюють свої позиції та завдають ворогові значних втрат у живій силі й техніці.
- За добу ЗСУ знищили понад 1200 російських загарбників та значну кількість техніки, включаючи танки, броньовані машини та авіацію.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, проте українські війська гідно відстоюють свою територію від агресії РФ.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту 30 вересня
Оперативна інформація станом на 16.00 30.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Прикордонні населені пункти Сумської, Чернігівської, Харківської областей продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони 10 населених пунктів. Також агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Студенок, Кучерівка, Будівельне, застосувавши сім КАБів.
Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.
Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти сім раз безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Бургуватки, Стариці та Вовчанську, два боєзіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два боєзіткнення тривають поблизу Кругляківки.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири — тривають. Противник застосовував авіацію по району Серебрянського лісництва, скинувши понад 60 некерованих авіаційних ракет.
Ворог проводив дві наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, українські захисники відбили обидві атаки противника. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Сіверська застосувавши шість авіабомб.
На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили два штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру. Один бій завершено, ще один — триває.
На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак в районах Торецьку, Залізного, Неліпівки, Щербинівки. Агресор завдав авіаційного удару по Костянтинівці, вже застосувавши три авіабомби.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Новоторецьке, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, шість боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.
На Курахівському напрямку окупанти провели вісім безуспішних атак поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, завдали авіаційного удару в районі Шевченко, застосувавши чотири КАБи.
На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили шість штурмів росіян неподалік Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви. Окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Новодонецьке, Тамарівка, Новодарівка та Богоявленка, всього було скинуто 21 авіабомбу.
На Оріхівському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших захисників. Водночас ворог завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населеним пунктам. Всього було застосовано 10 НАРів та 7 авіабомб в районах населених пунктів Мала Токмачка, П’ятихатки та Веселянка.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках на даний час атакувальних дій ворога не зафіксовано.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8874 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 17 503 (+27) од.;
артилерійських систем — 18 822 (+27) од.;
РСЗВ — 1204 од.;
засобів ППО — 963 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 224 (+38) од.;
крилатих ракет — 2610 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 548 (+53) од.;
спеціальної техніки — 3313 (+16) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-