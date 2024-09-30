Между ВСУ и российской армией произошло 14 боестолкновений на Лиманском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

Приграничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы 10 населенных пунктов. Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, применив семь КАБов.

Бомбардируют россияне Курскую область РФ: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты семь раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боеприкосновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Кругляковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 14 атак возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Десять боеприкосновений к этому времени завершились, еще четыре — продолжаются. Противник применял авиацию по району Серебрянского лесничества, сбросив более 60 неуправляемых авиационных ракет.

Враг проводил два наступательных действия на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, украинские защитники отразили обе атаки противника. Также враг нанес авиационный удар в районе Северска, применив шесть авиабомб.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили два штурма позиций нашей армии близ Временного Яра. Одно сражение завершено, еще одно — продолжается.