Между ВСУ и российской армией произошло 14 боестолкновений на Лиманском направлении

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 30 сентября произошло 80 боевых столкновений.
Главные тезисы
- Всего за сутки с начала 30 сентября произошло 80 боевых столкновений на фронте.
- Украинские защитники продолжают успешно отстаивать свои позиции на разных направлениях фронта, противостоя угрозе агрессии со стороны РФ.
- Согласно отчету Генерального штаба ВСУ, боевые действия и артобстрелы продолжаются в приграничных населенных пунктах, где агрессор наносит удары с территории России.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 30 сентября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.09.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Приграничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы 10 населенных пунктов. Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, применив семь КАБов.
Бомбардируют россияне Курскую область РФ: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.
Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты семь раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боеприкосновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Кругляковки.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 14 атак возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Десять боеприкосновений к этому времени завершились, еще четыре — продолжаются. Противник применял авиацию по району Серебрянского лесничества, сбросив более 60 неуправляемых авиационных ракет.
Враг проводил два наступательных действия на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, украинские защитники отразили обе атаки противника. Также враг нанес авиационный удар в районе Северска, применив шесть авиабомб.
На Краматорском направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили два штурма позиций нашей армии близ Временного Яра. Одно сражение завершено, еще одно — продолжается.
На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районах Торецка, Железного, Нелиповки, Щербиновки. Агрессор нанес авиационный удар по Константиновке, уже применив три авиабомба.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Новоторецкое, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Силы обороны сдерживают напор и отразили семь атак противника, шесть боестолкновений еще продолжается. Потери неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении оккупанты провели восемь безуспешных атак вблизи Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, нанесли авиационный удар в районе Шевченко, применив четыре КАБа.
На Времивском направлении подразделения наших войск отразили шесть штурмов россиян недалеко от Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Оккупанты совершили авиационные удары по районам населенных пунктов Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка и Богоявленка, всего было сброшено 21 авиабомбу.
На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников. В то же время враг наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего было применено 10 НАРов и 7 авиабомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки и Веселянка.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время атакующие действия врага не зафиксированы.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8874 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 17 503 (+27) ед;
артиллерийских систем — 18 822 (+27) ед;
РСЗО — 1204 ед.;
средств ПВО — 963 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 224 (+38) ед;
крылатых ракет — 2610 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25 548 (+53) ед;
специальной техники — 3313 (+16) ед.
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