ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 44 ББМ та 33 артсистеми за добу

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.