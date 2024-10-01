ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 44 ББМ та 33 артсистеми за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 44 ББМ та 33 артсистеми за добу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 44 ББМ та 33 артсистеми за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 654 430 військових.

Головні тези:

  • ЗСУ ефективно реагують на атаки сил російської армії, знищивши понад 1300 солдатів РФ і величезну кількість техніки за останню добу.
  • На різних напрямках фронту зафіксовано близько 189 бойових зіткнень, де українські військові активно відбивали атаки окупантів.
  • Особливо напружені ситуації зафіксовані на Покровському напрямку, де ворог намагався прорватися населеними пунктами, але був успішно зупинений нашими захисниками.
  • Українські сили оборони відбили атаки в районах Георгіївки, Курахового, Катеринівки та інших населених пунктів.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 370 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 883 (+9) од,

  • бойових броньованих машин — 17 547 (+44) од,

  • артилерійських систем — 18 855 (+33) од,

  • РСЗВ — 1 204 (+0) од,

  • засобів ППО — 963 (+0) од,

  • літаків — 369 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 322 (+98) од,

  • крилатих ракет — 2 613 (+3) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 25 621 (+73) од,

  • спеціальної техніки — 3 314 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 24 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед у бік Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві, одне боєзіткнення ще триває.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік Торецька, Залізного, Неліпівки та Щербинівки, противник зазнав втрат та відступив.

Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового, тут Силами оборони було відбито понад 20 атак.

  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку позицій поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Курахове та Георгіївка.

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