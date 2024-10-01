ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 44 ББМ и 33 артсистемы за сутки

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где нашими защитниками было остановлено 43 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова, здесь Силами обороны было отражено более 20 атак.