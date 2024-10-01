ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 44 ББМ и 33 артсистемы за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 654 430 военных.
Главные тезисы
- За сутки уничтожено более 1300 российских захватчиков, 44 боевых бронированных машины и 33 артиллерийские системы.
- Общее количество потерь российской армии составляет 654 430 военных с начала вторжения.
- По данным Генштаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 189 боевых столкновений на фронте.
- Наиболее напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники успешно отразили 43 штурмовых и наступательных действий агрессора.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1370 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 883 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 17 547 (+44) ед,
артиллерийских систем — 18 855 (+33) ед,
РСЗО — 1 204 (+0) ед,
средств ПВО — 963 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 322 (+98) ед,
крылатых ракет — 2 613 (+3) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 621 (+73) ед,
специальной техники — 3 314 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 24 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, Андреевки, Кругляковки и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться в сторону Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григоровки и в Серебрянском лесничестве, одно боеприкосновение еще продолжается.
На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку от Торецка, Железного, Нелиповки и Щербиновки, противник понес потери и отступил.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 31 атаку позиций вблизи Георгиевки, Константиновки, Курахово, Цукуриного и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Курахово и Георгиевка.
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