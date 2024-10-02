ВСУ отразили 57 атак армии РФ с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 2 октября произошло 57 боевых столкновений.
Главные тезисы
- ВСУ удачно отразили 57 атак армии РФ на различных участках фронта.
- Местами столкновения заканчиваются, местами продолжаются боевые действия.
- Украинские защитники готовы отстаивать свою землю от агрессии российской армии.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но украинские защитники продолжают свою оборонительную борьбу.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 2 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Авиаудары захватчики нанесли по районам Реки, Ястребщина и Уланово, сбросив 9 авиабомб.
Также за сегодняшний день на Курскую область противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов.
На Харьковском направлении наши защитники отразили одну атаку в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.
На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Синьковки и Андреевки. Четыре боеприкосновения закончились, еще одно — продолжается. Авиационные удары КАБами получили Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отразили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполевке.
На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.
На Краматорском направлении захватчики дважды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще одно сражение продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Временного Яра.
На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для окупантов, еще шесть — продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРы атаковал населенный пункт Дружба.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Николаевка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили восемь атак, три боестолкновения — до сих пор. Потери неприятеля уточняются.
Горячее сегодня Кураховское направление — 12 раз враг атаковал вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка и Екатериновка. Восемь боев завершено, четыре — продолжаются.
На Времивском направлении оккупанты дважды безуспешно атаковали позиции наших войск возле Богоявления. Враг нанес авиационный удар в районе Урожайного.
На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, продолжается одно боеприкосновение в районе Каменского, кроме того враг нанес авиаудара НАРами по Малой Токмачке.
В Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 1 октября уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8887 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 17579 (+32) ед;
артиллерийских систем — 18869 (+14) ед;
РСЗО — 1204 ед.;
средств ПВО — 963 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16348 (+26) ед;
крылатых ракет — 2613 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 25692 (+71) ед;
специальной техники — 3318 (+4) ед.
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