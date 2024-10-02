ВСУ отразили 57 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 02.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Авиаудары захватчики нанесли по районам Реки, Ястребщина и Уланово, сбросив 9 авиабомб.

Также за сегодняшний день на Курскую область противник совершил пять авиаударов, сбросив девять КАБов.

На Харьковском направлении наши защитники отразили одну атаку в районе Волчанска. Также россияне совершили авиаудары по Харькову, Волчанску, Большим Проходам, Черкасской Лозовой и Дергачам, применив десять КАБов.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий недалеко от Синьковки и Андреевки. Четыре боеприкосновения закончились, еще одно — продолжается. Авиационные удары КАБами получили Зеленый Гай, Лесная Стенка, Вишневое, всего было сброшено десять авиабомб.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Украинские защитники отразили все атаки. Также враг нанес авиационные удары по Чернещине и Ямполевке.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении захватчики дважды совершали штурмовые действия. Силы обороны остановили одну атаку россиян вблизи Ивановского, еще одно сражение продолжается в районе Белой Горы. Враг нанес удары авиабомбами по населенным пунктам Никифоровка и Марково, также оккупанты ударили НАРами в район Временного Яра.

На Торецком направлении противник атаковал девять раз неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Три боя завершились без успеха для окупантов, еще шесть — продолжаются. Страдают от ударов авиабомбами Краматорск и Славянск, также враг НАРы атаковал населенный пункт Дружба.