Между ВСУ и армией РФ произошло 79 боевых столкновений с начала суток

Горячее сейчас на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Сегодня оккупанты наносили авиационных ударов и вели артиллерийские обстрелы по приграничной Сумской области. В настоящее время известно о 13 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности, под них попали районы населенных пунктов Степное, Обода, Белокопытово, Яструбино, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги и Екатериновка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Угроиды, Сосновка, Обода, Шалыгино, Луговка, Павловка, Большая Писаревка, Фотовыж и Степановка.

На Харьковском направлении с начала суток произошло три боестолкновения вблизи Старицы и Волчанская, два из которых еще продолжаются. При этом оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Волчанска.

На Купянском направлении российские войска 11 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудару потерпела Глушковка.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор длится два. Враг нанес авиационные удары КАБами в районах населенных пунктов Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения. Нанесли удары авиацией по Закотному, Переездному и Резниковке.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Временному Яру и сбросил КАБ на Юрковку.