Между ВСУ и армией РФ произошло 79 боевых столкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. По состоянию на 16:00 4 октября количество боевых столкновений между ВСУ и армией РФ возросло до 79.
Главные тезисы
- Украинские силы обороны провели 79 боевых столкновений с армией РФ за последние сутки.
- Российские оккупанты нанесли авиационные удары и артиллерийские обстрелы по разным направлениям фронта.
- Общие боевые потери армии РФ с начала конфликта составили около 657 940 человек и значительное количество военной техники.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 4 октября
Горячее сейчас на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.
Сегодня оккупанты наносили авиационных ударов и вели артиллерийские обстрелы по приграничной Сумской области. В настоящее время известно о 13 авиационных ударах с применением 23 управляемых авиационных бомб. В частности, под них попали районы населенных пунктов Степное, Обода, Белокопытово, Яструбино, Павловка, Бондаревщина, Мирлоги и Екатериновка. Обстрелам артиллерии подвергались населенные пункты Угроиды, Сосновка, Обода, Шалыгино, Луговка, Павловка, Большая Писаревка, Фотовыж и Степановка.
По территории Курской области РФ российские оккупанты нанесли десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых авиабомб.
На Харьковском направлении с начала суток произошло три боестолкновения вблизи Старицы и Волчанская, два из которых еще продолжаются. При этом оккупанты сбросили две авиабомбы в районе Волчанска.
На Купянском направлении российские войска 11 раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой, бои продолжаются. Авиаудару потерпела Глушковка.
На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений, до сих пор длится два. Враг нанес авиационные удары КАБами в районах населенных пунктов Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб.
Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Верхнекаменского оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения. Нанесли удары авиацией по Закотному, Переездному и Резниковке.
На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Временному Яру и сбросил КАБ на Юрковку.
На Торецком направлении враг при поддержке бомбардировочной авиации восемь раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время продолжается семь боестолкновений вблизи Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении в районах Николаевки, Селидового и Лисовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил семь штурмов наших позиций. Продолжаются бои в четырех локациях. Также вражеская авиация нанесла удары вблизи населенных пунктов Покровска и Селидово, применив КАБы.
Сложная ситуация наблюдается на Кураховском направлении, где враг с начала суток 16 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявления. Шесть боестолкновений продолжаются.
В районе Работино, Малых Щербаков и Каменского на Ореховском направлении оккупанты четырежды пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор, продолжается бой вблизи Каменского.
Потери армии РФ по состоянию на 4 октября
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 657 940 (+1 230) человек,
танков — 8 908 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 17 627 (+31) ед,
артиллерийских систем — 18 965 (+59) ед,
РСЗО — 1 212 (+8) ед,
средств ПВО — 965 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 494 (+101) ед,
крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 820 (+70) ед,
специальной техники — 3 333 (+3) ед.
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