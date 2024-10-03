ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 37 артсистем за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 656 710 военных.
Главные тезисы
- Более 1100 солдат и 37 артсистем российской армии были уничтожены украинскими военными за сутки.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на Украину превысило 656 710 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения на различных направлениях фронта.
- Наибольшие атаки противник направил на Торецк и окрестности Николаевки на Покровском направлении.
- Украинские защитники успешно отразили 27 атак на Кураховском направлении, предотвратив продвижение оккупантов в населенные пункты.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 893 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 17 596 (+17) ед,
артиллерийских систем — 18 906 (+37) ед,
РСЗО — 1 204 (+0) ед,
средств ПВО — 964 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 393 (+43) ед,
крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 750 (+58) ед,
специальной техники — 3 330 (+12) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку от Дилиевки, Торецкая, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе и Екатериновку.
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