ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 37 артсистем за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.