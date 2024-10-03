ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 37 артсистем за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 37 артсистем за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ и 37 артсистем за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 656 710 военных.

Главные тезисы

  • Более 1100 солдат и 37 артсистем российской армии были уничтожены украинскими военными за сутки.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения на Украину превысило 656 710 военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения на различных направлениях фронта.
  • Наибольшие атаки противник направил на Торецк и окрестности Николаевки на Покровском направлении.
  • Украинские защитники успешно отразили 27 атак на Кураховском направлении, предотвратив продвижение оккупантов в населенные пункты.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1150 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 893 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 596 (+17) ед,

  • артиллерийских систем — 18 906 (+37) ед,

  • РСЗО — 1 204 (+0) ед,

  • средств ПВО — 964 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 393 (+43) ед,

  • крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 750 (+58) ед,

  • специальной техники — 3 330 (+12) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 14 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ивановского, Калиновки и Белой Горы.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 20 атак неподалеку от Дилиевки, Торецкая, Нелиповки, Щербиновки. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутый Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 27 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону населенных пунктов Цукурино, Желанне Второе и Екатериновку.

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