ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ та 37 артсистем за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 656 710 військових.
Головні тези:
- Загалом ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ та 37 артилерійських систем за останню добу.
- Протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнень на різних напрямках фронту, де українські війська активно відбивали атаки окупантів.
- Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки, а також на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.
- Сили оборони успішно відбили 27 та 29 атак на Курахівському та Покровському напрямках відповідно.
- Дані про втрати російської армії починаючи з початку вторгнення свідчать про знищення 656 710 військових, включаючи техніку та літаки ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 150 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 893 (+6) од,
бойових броньованих машин — 17 596 (+17) од,
артилерійських систем — 18 906 (+37) од,
РСЗВ — 1 204 (+0) од,
засобів ППО — 964 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 393 (+43) од,
крилатих ракет — 2 613 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 25 750 (+58) од,
спеціальної техніки — 3 330 (+12) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Невського, Новосадового, Макіївки та Торського.
На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Іванівського, Калинівки та Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Диліївки, Торецька, Неліпівки, Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Курахове та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік населених пунктів Цукурине, Желанне Друге та Катеринівка.
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