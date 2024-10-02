Розвідувала локації ЗСУ на Харківщині. СБУ викрила агентку російських спецслужб
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідувала локації ЗСУ на Харківщині. СБУ викрила агентку російських спецслужб

СБУ
СБУ

Служба безпеки України затримала ще одну інформаторку ФСБ, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині.

Головні тези:

  • Інформаторка ФСБ розвідувала локації українських військ на Харківщині, спостерігала за рухом військових колон та передавала інформацію своєму куратору.
  • Зловмисниця, що розвідувала локації ЗСУ, підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про військові об'єкти в Україні та підлягає покаранню до 8 років позбавлення волі.
  • Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Викладачка харківського універу шпигувала для Росії

Затриманою виявилася викладачка одного з місцевих університетів, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року.

За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Також інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У «звіті» жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про затриманого агента РФ

Контррозвідка СБУ викрила російського агента ФСБ, який скоїв замах на посадовця Мелітопольської міськради в Запорізькій області.

За інформацією Офісу генерального прокурора та СБУ, зловмисником виявився рецидивіст із тимчасово окупованого Мелітополя.

Він потрапив у поле зору окупантів ще до повномасштабного вторгнення, відбуваючи покарання за умисне вбивство в російській в'язниці.

У червні 2024 року його завербували російські спецслужби та відправили на підготовку до навчального центру ФСБ на окупованій території. Після навчання він отримав завдання ліквідувати посадовця Мелітопольської міськради, який переїхав до Запоріжжя.

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