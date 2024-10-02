Розвідувала локації ЗСУ на Харківщині. СБУ викрила агентку російських спецслужб

Служба безпеки України затримала ще одну інформаторку ФСБ, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині.

Викладачка харківського універу шпигувала для Росії

Затриманою виявилася викладачка одного з місцевих університетів, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року.

За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони.

Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Також інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У «звіті» жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Поширити

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Що відомо про затриманого агента РФ

Контррозвідка СБУ викрила російського агента ФСБ, який скоїв замах на посадовця Мелітопольської міськради в Запорізькій області.

За інформацією Офісу генерального прокурора та СБУ, зловмисником виявився рецидивіст із тимчасово окупованого Мелітополя. Поширити

Він потрапив у поле зору окупантів ще до повномасштабного вторгнення, відбуваючи покарання за умисне вбивство в російській в'язниці.