Разведывала локации ВСУ на Харьковщине. СБУ разоблачила агентку российских спецслужб

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора ФСБ, разведывавшего локации украинских войск на Харьковщине.

Преподавательница харьковского универа шпионила для России

Задержанной оказалась преподавательница одного из местных университетов, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года.

По указанию окупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.

Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

Также информатор отслеживал маршруты движения военных колонн в направлении передовой.

Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российскую информаторку, задокументировали ее преступления и задержали в собственном доме. При обыске у нее изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Поделиться

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно о задержанном агенте РФ

Контрразведка СБУ разоблачила российского агента ФСБ, покушавшегося на чиновника Мелитопольского горсовета в Запорожской области.

По информации Офиса генерального прокурора и СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из временно оккупированного Мелитополя. Поделиться

Он попал в поле зрения кафиров еще до полномасштабного вторжения, отбывая наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.