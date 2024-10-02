Разведывала локации ВСУ на Харьковщине. СБУ разоблачила агентку российских спецслужб

Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора ФСБ, разведывавшего локации украинских войск на Харьковщине.
Главные тезисы
- СБУ задержала информатора ФСБ, шпионившего за украинскими войсками на Харьковщине.
- Агентка передавала информацию о расположении личного состава и вооружения ВСУ своему куратору из России.
- Подозреваемая находится под стражей и может быть осуждена на срок до 8 лет лишения свободы за несанкционированное распространение информации.
Преподавательница харьковского универа шпионила для России
Задержанной оказалась преподавательница одного из местных университетов, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года.
По указанию окупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.
Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.
Также информатор отслеживал маршруты движения военных колонн в направлении передовой.
Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
Что известно о задержанном агенте РФ
Контрразведка СБУ разоблачила российского агента ФСБ, покушавшегося на чиновника Мелитопольского горсовета в Запорожской области.
Он попал в поле зрения кафиров еще до полномасштабного вторжения, отбывая наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.
В июне 2024 года его завербовали российские спецслужбы и отправили на подготовку в учебный центр ФСБ на оккупированной территории. После учебы он получил задачу ликвидировать переехавшего в Запорожье чиновника Мелитопольского горсовета.
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