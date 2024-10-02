Разведывала локации ВСУ на Харьковщине. СБУ разоблачила агентку российских спецслужб
Категория
Украина
Дата публикации

Разведывала локации ВСУ на Харьковщине. СБУ разоблачила агентку российских спецслужб

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины задержала еще одного информатора ФСБ, разведывавшего локации украинских войск на Харьковщине.

Главные тезисы

  • СБУ задержала информатора ФСБ, шпионившего за украинскими войсками на Харьковщине.
  • Агентка передавала информацию о расположении личного состава и вооружения ВСУ своему куратору из России.
  • Подозреваемая находится под стражей и может быть осуждена на срок до 8 лет лишения свободы за несанкционированное распространение информации.

Преподавательница харьковского универа шпионила для России

Задержанной оказалась преподавательница одного из местных университетов, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом этого года.

По указанию окупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны.

Особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

Также информатор отслеживал маршруты движения военных колонн в направлении передовой.

Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В отчете женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили российскую информаторку, задокументировали ее преступления и задержали в собственном доме. При обыске у нее изъят мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Что известно о задержанном агенте РФ

Контрразведка СБУ разоблачила российского агента ФСБ, покушавшегося на чиновника Мелитопольского горсовета в Запорожской области.

По информации Офиса генерального прокурора и СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из временно оккупированного Мелитополя.

Он попал в поле зрения кафиров еще до полномасштабного вторжения, отбывая наказание за умышленное убийство в российской тюрьме.

В июне 2024 года его завербовали российские спецслужбы и отправили на подготовку в учебный центр ФСБ на оккупированной территории. После учебы он получил задачу ликвидировать переехавшего в Запорожье чиновника Мелитопольского горсовета.

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