У ЗСУ підтвердили ураження трьох командних пунктів армії РФ

Сили оборони України уразили три командних пункти російської армії. Були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS.
Головні тези:
- ЗСУ уразили три командні пункти російської армії за допомогою ракет Storm Shadow та снарядів GMLRS.
- Удари були завдані по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії РФ.
- Удари були здійснені підрозділами Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
ЗСУ уразили 3 командні пункти армії РФ
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.
Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.
Що відомо про ураження ЗСУ РЛС "Небо-М" РФ
За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.
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