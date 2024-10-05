У ЗСУ підтвердили ураження трьох командних пунктів армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ підтвердили ураження трьох командних пунктів армії РФ

Генштаб ЗСУ
Вибух

Сили оборони України уразили три командних пункти російської армії. Були використані ракети Storm Shadow та снаряди GMLRS.

Головні тези:

  • ЗСУ уразили три командні пункти російської армії за допомогою ракет Storm Shadow та снарядів GMLRS.
  • Удари були завдані по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії РФ.
  • Удари були здійснені підрозділами Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

ЗСУ уразили 3 командні пункти армії РФ

Днями завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів уточнюються.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS.

Що відомо про ураження ЗСУ РЛС "Небо-М" РФ

Як зазначають військові, підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".

За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG, — зазначають у Генштабі.

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