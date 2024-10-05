У ВСУ подтвердили поражение трех командных пунктов армии РФ

Силы обороны Украины поразили три командных пункта российской армии. Были использованы ракеты Storm Shadow и снаряды GMLRS.
Главные тезисы
- В результате успешного огневого поражения ВСУ атаковали три командных пункта российской армии, включая позиции 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад.
- Использование ракет Storm Shadow и снарядов GMLRS демонстрирует высокую эффективность украинских вооруженных сил в борьбе с противником.
- Удары были проведены подразделениями Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины в тесном сотрудничестве с другими частями Сил обороны, что свидетельствует о высокой координации действий.
ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Как отмечается, боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими частями Сил обороны.
Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS.
Что известно о поражении ВСУ РЛС "Небо-М" РФ
По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
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