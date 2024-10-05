У ВСУ подтвердили поражение трех командных пунктов армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

У ВСУ подтвердили поражение трех командных пунктов армии РФ

Генштаб ВСУ
Взрыв
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Силы обороны Украины поразили три командных пункта российской армии. Были использованы ракеты Storm Shadow и снаряды GMLRS.

Главные тезисы

  • В результате успешного огневого поражения ВСУ атаковали три командных пункта российской армии, включая позиции 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад.
  • Использование ракет Storm Shadow и снарядов GMLRS демонстрирует высокую эффективность украинских вооруженных сил в борьбе с противником.
  • Удары были проведены подразделениями Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины в тесном сотрудничестве с другими частями Сил обороны, что свидетельствует о высокой координации действий.

ВСУ поразили 3 командных пункта армии РФ

На днях нанесен успешный огневой поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. Результаты ушибов уточняются.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечается, боевую работу проделали подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Поражение произошло ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS.

Что известно о поражении ВСУ РЛС "Небо-М" РФ

Как отмечают военные, подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М".

По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный «воздушный коридор» для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG, отмечают в Генштабе.

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