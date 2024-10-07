Между ВСУ и армией РФ произошло 88 боестолкновений с начала суток

Ситуация на фронте остается напряженной. По состоянию на 16:00 7 октября количество боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами возросло до 88. Горячее всего сейчас на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 7 октября

Оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. Под артиллерийскими ударами оказались районы населённых пунктов Бунякино, Павловка, Угроиды, Степок и Покровка. Авиационные удары получили Яблоновка, Екатериновка и Обода. Всего в настоящее время враг сбросил на Сумщину десять КАБов.

По имеющейся информации, российская авиация нанесла 12 ударов по территории Курской области РФ, применив 16 управляемых авиационных бомб.

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанская, в настоящее время все атаки врага отражены.

15 раз противник атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка. Пять атак отбиты Силами обороны, десять боестолкновений продолжается.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, до сих пор длится 11 из них. Неуправляемыми авиационными ракетами оккупант избивал по Твердохлебовому и Серебрянскому лесничеству.

На Краматорском направлении захватчики совершили одно штурмовое действие вблизи Ступочек. Враг активно применяет авиацию, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами по району Временного Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг, при поддержке бомбардировочной авиации, пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка, где наши защитники отбили три атаки, еще пять боестолкновений продолжается.

Агрессор атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, он совершил 13 атак в районах Новоторецкая, Калинового, Лисовки, Крутого Яра, Новогродовки и Николаевки. Силы обороны сдерживают давление и отразили 12 атак противника, один бой еще продолжается. Потерпел удары неуправляемыми авиационными ракетами Александрополь, на Тарасовку и Мирноград захватчики сбросили авиабомбы.

На Кураховском направлении с начала суток оккупанты 19 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки, в настоящее время продолжаются бои в восьми локациях.

На Времивском направлении наши войска отразили две атаки в сторону Богоявления. Противник нанес авиационный удар неуправляемыми авиаракетами в районе населенного пункта Приютное.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили два вражеских штурма вблизи Работино. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке и Орехову.

На Приднепровском направлении три атаки захватчиков успеха не имели. Вражеская авиация сегодня нанесла удары по Херсону, сбросив четыре управляемые авиационные бомбы.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1160 российских захватчиков, а по технике уничтожено: