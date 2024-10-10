ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 665 200 військових.
Головні тези:
- Українські ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему протягом однієї доби.
- Загальна кількість втрат російської армії вже перевищує 665 200 загиблих військових з початку вторгнення.
- Протягом останньої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень, де українські війська відбили атаки окупантів в різних районах.
- На фронті активність ворожих сил концентрується в окремих населених пунктах та бойових напрямках.
- Українські захисники також відбили низку атак ворога на різних напрямках, включаючи 25 атак на Покровському напрямку.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 080 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 945 (+1) од,
бойових броньованих машин — 17 765 (+14) од,
артилерійських систем — 19 263 (+41) од,
РСЗВ — 1 225 (+2) од,
засобів ППО — 976 (+3) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 767 (+49) од,
крилатих ракет — 2619 (+1) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 314 (+74) од,
спеціальної техніки — 3 386 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 17. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.
За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.
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