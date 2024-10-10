ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему за добу

25 атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.