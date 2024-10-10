ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему за добу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему за добу
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 665 200 військових.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ знищили понад тисячу окупантів РФ та 41 артсистему протягом однієї доби.
  • Загальна кількість втрат російської армії вже перевищує 665 200 загиблих військових з початку вторгнення.
  • Протягом останньої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень, де українські війська відбили атаки окупантів в різних районах.
  • На фронті активність ворожих сил концентрується в окремих населених пунктах та бойових напрямках.
  • Українські захисники також відбили низку атак ворога на різних напрямках, включаючи 25 атак на Покровському напрямку.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 080 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8 945 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 17 765 (+14) од,

  • артилерійських систем — 19 263 (+41) од,

  • РСЗВ — 1 225 (+2) од,

  • засобів ППО — 976 (+3) од,

  • літаків — 369(+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 767 (+49) од,

  • крилатих ракет — 2619 (+1) од,

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 26 314 (+74) од,

  • спеціальної техніки — 3 386 (+1) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 17. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили 18 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське.

  • За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки на Торецькому напрямку.

25 атак за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки та Сухого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового, де відбулось 13 боєзіткнень, крім того, противник бомбардував Яблунівку, Калинове, Воздвиженку, Миролюбівку, Лисівку, Олександро-Калинове та Чунишине, скинувши більше десятка керованих авіабомб.

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