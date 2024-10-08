ЗСУ знищили з HIMARS російську артустановку "Піон" — відео

Українські військові знищили російську САУ Піон та КАМаЗ з боєприпасами до неї. Це сталося в районі Лисичанська.
Головні тези:
- ЗСУ успішно знищили 203-мм САУ Піон та прикомплектований боєприпасами КамАЗ в Лисичанську.
- Цей епізод був зафільмований і показаний у відео, де видно, як влучний удар HIMARS знищує російську техніку.
- За добу сили оборони знищили значну кількість ворожої техніки та зазнали мінімальних втрат.
- У арсеналах РФ лишається лише обмежена кількість 2С7 «Піонів» та їхніх модифікацій, в той час як в Україні також присутні ці установки, не рахуючи тих, що знаходяться на складах.
- Сили оборони за допомогою різних видів зброї та техніки здійснили успішні удари, що призвели до великої кількості знищень в російських рядах.
Як ЗСУ знищили російську САУ Піон
Як зазначається, в районі Лисичанська наші захисники влучним ударом з артилерії знищили 203-мм САУ 2С7 «Піон».
В момент удару поруч з 2С7 «Піон» розвантажували снаряди з машини «КамАЗ».
До слова, на 1990-ий рік в арсеналах Радянської Армії було 347 таких установок, зараз в РФ на озброєнні 125 «Піонів» та їхньої модифікації «Малка», а в Україні 20, не рахуючи тих, які знаходяться на складах.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 340 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8 940 (+7) од,
бойових броньованих машин — 17 740 (+30) од,
артилерійських систем — 19 203 (+47) од,
РСЗВ — 1223 (+0) од,
засобів ППО — 973 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 686 (+43) од,
крилатих ракет — 2 618 (+3) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 185 (+83) од,
спеціальної техніки — 3 373 (+9) од.
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