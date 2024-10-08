ЗСУ знищили з HIMARS російську артустановку "Піон" — відео

Українські військові знищили російську САУ Піон та КАМаЗ з боєприпасами до неї. Це сталося в районі Лисичанська.

Як ЗСУ знищили російську САУ Піон

Як зазначається, в районі Лисичанська наші захисники влучним ударом з артилерії знищили 203-мм САУ 2С7 «Піон».

Всі ми любимо магію. Фокус зі зникнення КамАЗу з БК, який завітав в гості до «Піона», демонструє mr. Himars. Цей магічний момент для сімейного перегляду любʼязно зафільмували, — йдеться в описі відео. Поширити

В момент удару поруч з 2С7 «Піон» розвантажували снаряди з машини «КамАЗ».

До слова, на 1990-ий рік в арсеналах Радянської Армії було 347 таких установок, зараз в РФ на озброєнні 125 «Піонів» та їхньої модифікації «Малка», а в Україні 20, не рахуючи тих, які знаходяться на складах.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 340 російських загарбників, а з техніки знищено: