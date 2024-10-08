ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку "Пион" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку "Пион" — видео

ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку "Пион" — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинские военные уничтожили российскую САУ Пион и КАМАЗ с боеприпасами к ней. Это произошло в районе Лисичанска.

Главные тезисы

  • Военные ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку “Пион” и КАМАЗ с боеприпасами в районе Лисичанска.
  • Уникальное видео демонстрирует момент удара и исчезновение КамАЗа возле артиллерийской установки “Пион”.
  • По данным Генштаба, за сутки украинские силы обороны уничтожили значительное количество российской военной техники и захватчиков, включая танки, БМП, артиллерийские системы, РСЗО и другое.
  • В настоящее время Россия на вооружении имеет 125 артустановок "Пион" и их модификацию “Малка”, а в Украине их насчитывается 20, кроме тех, что хранятся на складах.

Как ВСУ уничтожили российскую САУ Пион

Как отмечается, в районе Лисичанска наши защитники точным ударом с артиллерии уничтожили 203-мм САУ 2С7 «Пион».

Все мы любим магию. Фокус по исчезновению КамАЗа из БК, посетившего гости «Пиона», демонстрирует mr. Himars. Этот магический момент для семейного просмотра любезно сняли, — говорится в описании видео.

В момент удара рядом с 2С7 "Пион" разгружали снаряды из машины "КамАЗ".

К слову, на 1990-й год в арсеналах Советской Армии было 347 таких установок, сейчас в РФ на вооружении 125 «Пионов» и их модификации «Малка», а в Украине 20, кроме находящихся на складах.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 940 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 740 (+30) ед,

  • артиллерийских систем — 19 203 (+47) ед,

  • РСЗО — 1223 (+0) ед,

  • средств ПВО — 973 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 686 (+43) ед,

  • крылатых ракет — 2 618 (+3) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 185 (+83) ед,

  • специальной техники — 3 373 (+9) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и 64 артсистемы
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 14 танков и 64 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 88 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
Танк
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 окупантов РФ и почти 50 артсистем за сутки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?