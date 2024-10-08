ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку "Пион" — видео

Украинские военные уничтожили российскую САУ Пион и КАМАЗ с боеприпасами к ней. Это произошло в районе Лисичанска.
Главные тезисы
- Военные ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку “Пион” и КАМАЗ с боеприпасами в районе Лисичанска.
- Уникальное видео демонстрирует момент удара и исчезновение КамАЗа возле артиллерийской установки “Пион”.
- По данным Генштаба, за сутки украинские силы обороны уничтожили значительное количество российской военной техники и захватчиков, включая танки, БМП, артиллерийские системы, РСЗО и другое.
- В настоящее время Россия на вооружении имеет 125 артустановок "Пион" и их модификацию “Малка”, а в Украине их насчитывается 20, кроме тех, что хранятся на складах.
Как ВСУ уничтожили российскую САУ Пион
Как отмечается, в районе Лисичанска наши защитники точным ударом с артиллерии уничтожили 203-мм САУ 2С7 «Пион».
В момент удара рядом с 2С7 "Пион" разгружали снаряды из машины "КамАЗ".
К слову, на 1990-й год в арсеналах Советской Армии было 347 таких установок, сейчас в РФ на вооружении 125 «Пионов» и их модификации «Малка», а в Украине 20, кроме находящихся на складах.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 940 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 17 740 (+30) ед,
артиллерийских систем — 19 203 (+47) ед,
РСЗО — 1223 (+0) ед,
средств ПВО — 973 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 686 (+43) ед,
крылатых ракет — 2 618 (+3) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 185 (+83) ед,
специальной техники — 3 373 (+9) ед.
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