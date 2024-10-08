ВСУ уничтожили из HIMARS российскую артустановку "Пион" — видео

Украинские военные уничтожили российскую САУ Пион и КАМАЗ с боеприпасами к ней. Это произошло в районе Лисичанска.

Как ВСУ уничтожили российскую САУ Пион

Как отмечается, в районе Лисичанска наши защитники точным ударом с артиллерии уничтожили 203-мм САУ 2С7 «Пион».

Все мы любим магию. Фокус по исчезновению КамАЗа из БК, посетившего гости «Пиона», демонстрирует mr. Himars. Этот магический момент для семейного просмотра любезно сняли, — говорится в описании видео. Поделиться

В момент удара рядом с 2С7 "Пион" разгружали снаряды из машины "КамАЗ".

К слову, на 1990-й год в арсеналах Советской Армии было 347 таких установок, сейчас в РФ на вооружении 125 «Пионов» и их модификации «Малка», а в Украине 20, кроме находящихся на складах.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1340 российских захватчиков, а по технике уничтожено: