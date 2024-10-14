ППО Сухопутних військ ЗСУ знищила 164 російські дрони за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО Сухопутних військ ЗСУ знищила 164 російські дрони за тиждень

Олександр Павлюк
ППО

Сили та засоби протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України за минулий тиждень знищили 164 російські безпілотники різних типів.

Головні тези:

  • Українські сили протиповітряної оборони знищили 164 російські дрони упродовж одного тижня.
  • Серед знищених безпілотників є дрони різних типів, включаючи Shahed-131/136, Орлан 10/30, Zala, Supercam та інші.
  • Остання атака РФ на Україну призвела до знищення 24 російських БпЛА за одну ніч.

ППО Сухопутних військ ЗСУ знищила 164 російські дрони за тиждень

Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив у Телеграм.

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 164 засоби повітряної розвідки та нападу противника.

За даними Павлюка, знищено:

  • 92 дрони типу Shahed-131/136,

  • 14 дронів «Орлан 10/30»,

  • 27 дронів Zala,

  • 15 дронів Supercam,

  • 11 дронів «Ланцет»,

  • 2 дрони «Привет-82»,

  • два дрони «Молния» та один невстановлений.

Усі подробиці нової атаки РФ на Україну

Уночі 12 жовтня під час протиповітряного бою сили ППО України змогли знищити 24 російських БпЛА. Ще два були локаційно втрачені.

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 12 жовтня 2024 року армія РФ вдарила по Україні ракетами невстановленого типу (район пусків — Бєлгородська обл. — РФ).

Окрім того, також вона використала 28 ударних БпЛА (район пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ).

Щоб знищити ворожі цілі Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Під час тривалого протиповітряного бою було збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ два ворожі безпілотники локаційно втрачено. Разом до перемоги! — йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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