Силы и средства противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю уничтожили 164 российских беспилотника разных типов.

ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожила 164 российских дрона за неделю

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил в Телеграм.

ПВО Сухопутных войск за минувшую неделю уничтожило 164 средства воздушной разведки и нападения противника. Поделиться

По данным Павлюка, уничтожено:

92 дроны типа Shahed-131/136,

14 дронов «Орлан 10/30»,

27 дронов Zala,

15 дронов Supercam,

11 дронов «Ланцет»,

2 дрона «Привет-82»,

два дрона «Молния» и один неустановленный.

Все подробности новой атаки РФ на Украину

Ночью 12 октября во время противовоздушного боя силы ПВО Украины смогли уничтожить 24 российских БПЛА. Еще два были локационно потеряны.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 октября 2024 года армия РФ ударила по Украине ракетами неустановленного типа (район пусков — Белгородская обл. — РФ).

Кроме того, она использовала 28 ударных БпЛА (район пусков — Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).

Чтобы уничтожить враждебные цели, Украина привлекла авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Во время длительного противовоздушного боя были сбиты 24 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.