Сили ППО збили 22 ворожих "шахеди" під час атаки РФ на Україну

17 жовтня війська РФ атакували Україну 56 ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу та керованою авіаційною ракетою Х-59. Повітряним силам вдалося знищити 22 дрони.

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони. Поширити

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Також повідомляється, що зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

Свою ракету окупанти випустили з повітряного простору Курської області РФ, а дрони запускали з російських міст Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджений житловий будинок

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила.

Попко зазначив, що ударні безпілотники на Київ заходили хвилями і з різних напрямків.

Тривогу у столиці оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала 3,5 години.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці після ворожої атаки виявили невеличкий уламок БпЛА на території дитячого садочка.