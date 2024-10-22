Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
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Ночью 22 октября РФ атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 42 беспилотника.

Главные тезисы

  • Противовоздушной обороне удалось уничтожить 42 вражеских беспилотника типа Shahed в ходе атаки РФ на Украину.
  • Нанесено 303 удара по населенным пунктам Запорожской области, что привело к гибели и ранению мирных жителей, включая детей.
  • Российские дроны были запущены из городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск, а противодействие осуществлялись украинскими Воздушными Силами и силами обороны.
  • Боевые действия продолжаются, РФ продолжает атаковать Украину, несмотря на сбитые дроны и потери.
  • Оккупанты РФ также атаковали города Сумы и Запорожье, причинив значительный вред жилым домам и критической инфраструктуре.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, сбиты 42 вражеских БПЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

10 российских беспилотников локационно потеряно. Один БПЛА полетел в Беларусь, еще три назад в Россию. Один враждебный БпЛА — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Фото — t.me/kpszsu

Сообщается, что большинство ударных БПЛА сбили на Сумщине. Однако там есть погибшие и пострадавшие в результате российского удара.

В общей сложности захватчики запустили 60 дронов из российских городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, подытожили в Воздушных силах.

РФ атаковала Сумы и Запорожье

За прошедшие сутки оккупанты РФ нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Три человека погибли, 19 получили ранения, среди них 8-летняя девочка.

Также сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.

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