Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Ночью 22 октября РФ атаковала Украину 60 ударными БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 42 беспилотника.
Главные тезисы
- Противовоздушной обороне удалось уничтожить 42 вражеских беспилотника типа Shahed в ходе атаки РФ на Украину.
- Нанесено 303 удара по населенным пунктам Запорожской области, что привело к гибели и ранению мирных жителей, включая детей.
- Российские дроны были запущены из городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск, а противодействие осуществлялись украинскими Воздушными Силами и силами обороны.
- Боевые действия продолжаются, РФ продолжает атаковать Украину, несмотря на сбитые дроны и потери.
- Оккупанты РФ также атаковали города Сумы и Запорожье, причинив значительный вред жилым домам и критической инфраструктуре.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, сбиты 42 вражеских БПЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.
10 российских беспилотников локационно потеряно. Один БПЛА полетел в Беларусь, еще три назад в Россию. Один враждебный БпЛА — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
Сообщается, что большинство ударных БПЛА сбили на Сумщине. Однако там есть погибшие и пострадавшие в результате российского удара.
В общей сложности захватчики запустили 60 дронов из российских городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск.
РФ атаковала Сумы и Запорожье
За прошедшие сутки оккупанты РФ нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Три человека погибли, 19 получили ранения, среди них 8-летняя девочка.
Также сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.
Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.
Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.
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