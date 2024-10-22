Силы ПВО сбили 42 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, сбиты 42 вражеских БПЛА в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

10 российских беспилотников локационно потеряно. Один БПЛА полетел в Беларусь, еще три назад в Россию. Один враждебный БпЛА — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Фото — t.me/kpszsu

Сообщается, что большинство ударных БПЛА сбили на Сумщине. Однако там есть погибшие и пострадавшие в результате российского удара.

В общей сложности захватчики запустили 60 дронов из российских городов Курск, Ейск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, подытожили в Воздушных силах. Поделиться

РФ атаковала Сумы и Запорожье

За прошедшие сутки оккупанты РФ нанесли 303 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Три человека погибли, 19 получили ранения, среди них 8-летняя девочка.

Также сообщает Сумская ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

Сообщается, что за ночь в небе над Сумщиной сбили 25 вражеских "Шахедов". Но противовоздушные бои продолжаются.

Утром россияне продолжили обстреливать Сумы. В частности, они ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия этой атаки уточняются.