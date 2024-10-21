Силы ПВО сбили 59 "шахедов" во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали Украину 119 дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 59 российских беспилотников, еще 45 локационно потеряны.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 59 российских беспилотников в ходе массированной атаки РФ на Украину.
- Воздушные силы были готовы к обнаружению и отражению 119 атакующих средств, включая ракеты и беспилотники.
- Произошли повреждения по гражданской инфраструктуре в разных областях Украины из-за ударов российских вооруженных сил.
- Российская армия нанесла удары по различным городам, таким как Кривой Рог, Киев, Запорожье и Харьков, приводя к пострадавшим и повреждениям объектов.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:
1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);
1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
116 враждебных БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.
Также еще 45 российских беспилотников — локационно потеряно. До 10-ти враждебных БПЛА — в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.
Боевая работа продолжается. Информация обновляется.
Россия всю ночь атаковала Украину дронами и КАБами
В Сумской области россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. Несколько деревень без света.
В Кривом Роге из-за ракетного удара пострадали 4 человека, среди них — ребенок. Повреждены отель, дома, банк, магазины.
В Киеве после атаки дронов обнаружили одного пострадавшего. У мужчины ожоги лицо.
В Запорожье россияне сбрасывали КАБы, запускали дроны и обстреливали регион из РСЗО. Люди не пострадали. Есть повреждения зданий и объектов инфраструктуры.
Также вечером 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, известно о 13 пострадавших, из них один ребенок.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-