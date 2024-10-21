Силы ПВО сбили 59 "шахедов" во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 59 "шахедов" во время массированной атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 59 "шахедов" во время массированной атаки РФ на Украину
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В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали Украину 119 дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 59 российских беспилотников, еще 45 локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 59 российских беспилотников в ходе массированной атаки РФ на Украину.
  • Воздушные силы были готовы к обнаружению и отражению 119 атакующих средств, включая ракеты и беспилотники.
  • Произошли повреждения по гражданской инфраструктуре в разных областях Украины из-за ударов российских вооруженных сил.
  • Российская армия нанесла удары по различным городам, таким как Кривой Рог, Киев, Запорожье и Харьков, приводя к пострадавшим и повреждениям объектов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

  • 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

  • 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

  • 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

  • 116 враждебных БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Также еще 45 российских беспилотников — локационно потеряно. До 10-ти враждебных БПЛА — в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Боевая работа продолжается. Информация обновляется.

Россия всю ночь атаковала Украину дронами и КАБами

  • В Сумской области россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. Несколько деревень без света.

  • В Кривом Роге из-за ракетного удара пострадали 4 человека, среди них — ребенок. Повреждены отель, дома, банк, магазины.

  • В Киеве после атаки дронов обнаружили одного пострадавшего. У мужчины ожоги лицо.

  • В Запорожье россияне сбрасывали КАБы, запускали дроны и обстреливали регион из РСЗО. Люди не пострадали. Есть повреждения зданий и объектов инфраструктуры.

Также вечером 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, известно о 13 пострадавших, из них один ребенок.

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