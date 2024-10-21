Силы ПВО сбили 59 "шахедов" во время массированной атаки РФ на Украину

В ночь на 21 октября российские оккупанты атаковали Украину 119 дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 59 российских беспилотников, еще 45 локационно потеряны.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);

116 враждебных БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ).

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Фото — t.me/kpszsu

В настоящее время есть подтверждение о сбитии 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

Также еще 45 российских беспилотников — локационно потеряно. До 10-ти враждебных БПЛА — в воздушном пространстве Украины. Есть несколько попаданий БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Боевая работа продолжается. Информация обновляется.

Россия всю ночь атаковала Украину дронами и КАБами

В Сумской области россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. Несколько деревень без света.

В Кривом Роге из-за ракетного удара пострадали 4 человека, среди них — ребенок. Повреждены отель, дома, банк, магазины.

В Киеве после атаки дронов обнаружили одного пострадавшего. У мужчины ожоги лицо.

В Запорожье россияне сбрасывали КАБы, запускали дроны и обстреливали регион из РСЗО. Люди не пострадали. Есть повреждения зданий и объектов инфраструктуры.

Также вечером 20 октября российские войска нанесли удары по Харькову. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, известно о 13 пострадавших, из них один ребенок.