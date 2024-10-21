РФ обстреляла КАБами Харьков — пострадали 13 человек, среди них ребенок

Вечером 20 октября русские войска нанесли удары по Харькову. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, известно о 13 пострадавших, из них один ребенок.

Армия РФ снова обстреляла Харьков

В 22:10 мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы, город находится под атакой вражеских КАБов.

Впоследствии он уточнил, что под ударами оказались три района города. У некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

Впоследствии председатель ОВА Олег Синегубов сообщил о 4 пострадавших, один человек госпитализирован. Есть возгорание дома, повреждена станция техобслуживания. Также есть повреждение автозаправочной станции.

Позже Терехов уточнил, что в Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. В Основянском районе есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей.

Ночью 21 октября Нацполиция сообщила, что в Харькове количество пострадавших из-за российских обстрелов выросло до 12 человек.

Уже утром в ГСЧС уточнили, что пострадали в общей сложности 13 человек.

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