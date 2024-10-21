РФ обстреляла КАБами Харьков — пострадали 13 человек, среди них ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

РФ обстреляла КАБами Харьков — пострадали 13 человек, среди них ребенок

ДСНС Украины
РФ обстреляла КАБами Харьков — пострадали 13 человек, среди них ребенок
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Вечером 20 октября русские войска нанесли удары по Харькову. В результате обстрела возникли проблемы с электроснабжением, известно о 13 пострадавших, из них один ребенок.

Главные тезисы

  • Русские войска обстреляли Харьков, вызвав проблемы с электроснабжением и ранения 13 человек, включая ребенка.
  • Армия РФ продолжает атаковать Украину дронами и КАБами, повреждены инфраструктура и жилые объекты в разных регионах страны.
  • В Харькове, Сумской области, Кривом Роге, Киеве и Запорожье произошли атаки российских вооруженных сил, погибших нет, но есть пострадавшие и разрушения.
  • Обстрелы и авиационные удары приносят страдания мирному населению и наносят ущерб экономике и инфраструктуре страны.

Армия РФ снова обстреляла Харьков

В 22:10 мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове раздаются взрывы, город находится под атакой вражеских КАБов.

Впоследствии он уточнил, что под ударами оказались три района города. У некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.

Впоследствии председатель ОВА Олег Синегубов сообщил о 4 пострадавших, один человек госпитализирован. Есть возгорание дома, повреждена станция техобслуживания. Также есть повреждение автозаправочной станции.

Позже Терехов уточнил, что в Киевском районе повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. В Основянском районе есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей.

Ночью 21 октября Нацполиция сообщила, что в Харькове количество пострадавших из-за российских обстрелов выросло до 12 человек.

Уже утром в ГСЧС уточнили, что пострадали в общей сложности 13 человек.

Россия всю ночь атаковала Украину дронами и КАБами

  • В Сумской области россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. Несколько деревень без света.

  • В Кривом Роге из-за ракетного удара пострадали 4 человека, среди них — ребенок. Повреждены отель, дома, банк, магазины.

  • В Киеве после атаки дронов обнаружили одного пострадавшего. У мужчины ожоги лицо.

  • В Запорожье россияне сбрасывали КАБы, запускали дроны и обстреливали регион из РСЗО. Люди не пострадали. Имеются повреждения зданий и объектов инфраструктуры.

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