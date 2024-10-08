Удар РФ по Харькову — количество пострадавших выросло до 21 человека

В результате российского удара по Харькову 8 октября получили ранения 21 человек. Среди них 16-летний ребенок.

В Харькове возросло количество раненых в результате атаки РФ

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 11. Среди них ребенок 16 лет. Трое раненых в тяжелом состоянии. Глава ОВА отметил, что есть разрушение инфраструктуры.

Еще позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 16 человек.

По словам Синегубова, по состоянию на 12.15 госпитализированы 7 человек, другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

В 12:40 Игорь Терехов сообщил, что уже известно о 21 пострадавшем, из которых 17 госпитализированы, в том числе подросток 16 лет.

РФ атаковала КАБом Харьков 8 октября

8 октября армия РФ атаковала управляемыми авиабомбами Харьков. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, зафиксировано попадания вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова.

По предварительной информации, повреждено гражданское производство.