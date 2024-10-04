Авиация РФ бомбит КАБами Харьковщину. Погибли два человека

Российские войска 4 октября обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области, в результате чего двое гражданских погибли, еще один получил телесные повреждения.
Главные тезисы
- Российская авиация нанесла удары по населенным пунктам Харьковщины, погибли двое гражданских и пострадал еще один.
- В результате атак был нанесен серьезный материальный ущерб, повреждены дома и транспортные средства.
- Украинские правоохранительные органы проводят расследование и ведут уголовные производства по фактам нарушений.
Россия бомбит Харьковщину: есть погибшие
По данным следствия, около 10:00 4 октября захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу Изюмское. В результате вражеской атаки несовместимые с жизнью ранения получил 35-летний сотрудник местной агрофирмы.
Ориентировочно в 10:10 российская армия сбросила КАБы на поселок Степи — погиб 55-летний мужчина, повреждения и разрушения получили частные домовладения.
Около 10:40 удар управляемыми авиабомбами враг нанес по селу Чернещина. В результате обстрела там повреждены частные домовладения.
Россия атаковала село на Харьковщине
16 сентября около 10:30 военные РФ совершили обстрел села Петропавловка Купянского района.
В результате вражеского удара сгорел дом. Получили взрывные ранения 77-летний мужчина и две женщины 76 и 50 лет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты и взрывотехники.
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