Авиация РФ бомбит КАБами Харьковщину. Погибли два человека

Российские войска 4 октября обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области, в результате чего двое гражданских погибли, еще один получил телесные повреждения.

Россия бомбит Харьковщину: есть погибшие

По данным следствия, около 10:00 4 октября захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу Изюмское. В результате вражеской атаки несовместимые с жизнью ранения получил 35-летний сотрудник местной агрофирмы.

Ориентировочно в 10:10 российская армия сбросила КАБы на поселок Степи — погиб 55-летний мужчина, повреждения и разрушения получили частные домовладения.

Около 10:40 удар управляемыми авиабомбами враг нанес по селу Чернещина. В результате обстрела там повреждены частные домовладения.

Ориентировочно в 16:35 россияне атаковали FPV-дроном город Купянск. В результате попадания вражеского беспилотника травмы получил 37-летний мужчина, поврежденный автомобиль. Поделиться

Россия атаковала село на Харьковщине

16 сентября около 10:30 военные РФ совершили обстрел села Петропавловка Купянского района.

В результате вражеского удара сгорел дом. Получили взрывные ранения 77-летний мужчина и две женщины 76 и 50 лет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Купянского райотдела полиции, криминалисты и взрывотехники.